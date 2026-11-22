Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La COP31 di Antalya si chiude senza l’accordo, bocciato da Ue e altri Paesi perché non cita i combustibili fossili. Un vuoto che pesa alla luce dei dati sul cambiamento climatico: secondo la WMO il 2026 è tra i quattro anni più caldi di sempre, a 1,47 °C sopra i livelli preindustriali, mentre le emissioni totali di CO2 toccano il record di 43,3 miliardi di tonnellate.

COP31, non c’è accordo sul cambiamento climatico

Tra le carte negoziali, il dato più evidente della COP31 è una parola che manca. Il documento conclusivo della conferenza Onu sul clima di Antalya, la cosiddetta “Cover Decision”, non è stato adottato: la versione finale non conteneva alcun riferimento all’uscita dai combustibili fossili, che sono indicati come la principale causa del riscaldamento globale.

Eppure il loro peso è noto da tempo: bruciare carbone, petrolio e gas è la causa primaria del cambiamento climatico e vale quasi il 68% delle emissioni di gas serra prodotte dall’uomo. A respingere il testo sono stati Unione europea, Regno Unito, Norvegia, Panama, Isole Marshall e il gruppo dei 44 Paesi meno sviluppati. Lo hanno sostenuto invece Cina, India, Arabia Saudita e il Gruppo Africano.

ANSA

Il ministro irlandese dell’Ambiente Darragh O’Brien, che parlava a nome dei 27, ha spiegato che l’Ue non avrebbe appoggiato un atto che “non menziona nemmeno i combustibili fossili”. Il presidente della COP31, Murat Kurum, ha dovuto prenderne atto: “Capisco che c’è disaccordo fra le parti sulla Cover Decision, quindi non viene adottata”.

Le obiezioni scientifiche al testo

Le critiche europee riguardavano soprattutto il rapporto fra la bozza e le conoscenze scientifiche. Secondo la delegazione Ue, il documento non indicava strumenti credibili per restare sotto la soglia di 1,5 gradi rispetto all’era preindustriale, era debole sull’adattamento, puntava troppo sulle tecnologie di cattura e stoccaggio della CO2 e dava poco peso alle evidenze scientifiche.

La cattura del carbonio è un punto delicato. La bozza conteneva un linguaggio esplicito e un obiettivo per la CCS applicata agli impianti industriali inquinanti, che per molti Paesi e attivisti va contro la riduzione complessiva delle emissioni.

Il vuoto del testo stride con i numeri presentati proprio ad Antalya. Il rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale diffuso all’apertura dei lavori indica che i 12 anni più recenti sono stati, ciascuno, i più caldi mai registrati, e che fra gennaio e settembre 2026 la temperatura media superficiale è stata di circa 1,47 °C sopra la media preindustriale.

Il dato è destinato a salire: El Niño si è rafforzato da agosto e dovrebbe raggiungere un’intensità record entro dicembre. Intanto il livello medio del mare ha toccato il valore più alto da quando esistono le misurazioni satellitari, iniziate nel 1993.

Emissioni, dati ambigui

Sul fronte delle emissioni il quadro è contrastante. Secondo il Global Carbon Project, la CO2 prodotta da combustibili fossili e cemento dovrebbe diminuire di circa lo 0,4% nel 2026, a 38,2 miliardi di tonnellate. Ma il calo sul petrolio è probabilmente una reazione temporanea allo shock energetico legato al conflitto con l’Iran.

Considerando anche il cambio d’uso del suolo, le emissioni totali arriverebbero a 43,3 miliardi di tonnellate, contro i 42,8 dell’anno scorso. In atmosfera la CO2 dovrebbe raggiungere 427,7 parti per milione, circa il 54% in più dei livelli preindustriali. I dossier rimasti aperti passano alla COP32, prevista in Etiopia nel novembre 2027.