La Digos di Roma sta esaminando le immagini riprese dalla polizia scientifica durante l’irruzione dei collettivi studenteschi nella sede di DiSCo Lazio, l’ente regionale per il diritto allo studio che gestisce anche gli alloggi universitari. Secondo la Questura, dopo un’assemblea alla Sapienza, decine di manifestanti hanno forzato l’ingresso e danneggiato gli arredi e la struttura. Il collettivo Cambiare Rotta ha spiegato che all’origine della protesta c’è la morte di Alessandro, lo studente di 58 anni deceduto in tenda. Secondo il collettivo, la Sapienza e le istituzioni competenti avrebbero la responsabilità di averlo lasciato senza un alloggio.

ANSA