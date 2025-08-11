Cambio operatore per bollette di luce e gas, rivoluzione con la riforma e rischio di turismo energetico
Bollette luce e gas, si cambia: passare da un operatore all'altro sarà più facile. La mossa per stimolare la concorrenza rischia però di spingere al turismo energetico
Rivoluzione nelle bollette: dal 2026 i clienti domestici e le piccole imprese potranno cambiare operatore di luce e gas in 24 ore, relativamente alla procedura tecnica. Il passaggio commerciale si completerà poi in 3 settimane invece degli attuali 2 mesi. Sorge, però, un rischio: quello del turismo energetico, che riguarda soprattutto i clienti morosi.
Riforma delle bollette luce e gas
La riforma si deve alla direttiva europea 2019/944, recepita dall’Italia con il decreto legislativo 210/2021.
Gli obiettivi della riforma sono quelli di incentivare i consumatori a cercare offerte migliori, stimolando la concorrenza nel settore energia avvicinandolo, di fatto, al settore telefonia dove il cambio di operatore in 24 ore ha fatto crescere la mobilità dal 14% al 35% in un biennio.
Tutele per i consumatori
Rimane il diritto di ripensamento di 14 giorni per contratti fuori dai locali commerciali. Nessun cambiamento previsto in questo ambito nella delibera Arera.
Rischio di turismo energetico
Gli operatori temono che lo switching in 24 ore possa incoraggiare una sorta di turismo energetico, favorendo i comportamenti opportunistici dei clienti morosi.
Una delle proposte per arginare tale rischio è quella di fissare dei limiti al numero di cambi in un anno, oppure di introdurre cauzioni.
Nuove sfide per gli operatori luce e gas
Per gli operatori del settore si preannunciano tempi di super-lavoro, dal momento che con la portabilità lampo dovranno essere verificati in tempi strettissimi identità, solvibilità e merito creditizio dei clienti.
C’è poi il nodo delle offerte messe in atto dagli operatori per attrarre nuovi clienti: si tratta di promozioni tipicamente a tempo, che vanno esaurendosi dopo alcuni mesi o anni. Le promozioni permettono agli operatori di guadagnare sui nuovi clienti nel lungo periodo.
In casi di switch praticamente immediato, per l’operatore tali promozioni possono trasformarsi in perdite. La nuova sfida sarà dunque quella di fidelizzare il cliente in un mercato molto più volatile.
La Repubblica ha raggiunto l’analista Simona Benedettini, secondo la quale “Le utility dovranno aggiornare le offerte con maggiore frequenza monitorando in modo continuativo la concorrenza ma soprattutto sviluppando offerte innovative, che prevedono tariffe differenziate in base alle fasce orarie di consumo”.