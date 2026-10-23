Cambio ora, torna quella solare tra sabato 24 e domenica 25 ottobre: i consigli di Barbieri per i bambini

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Nella notte tra il 24 e il 25 ottobre si torna all’ora solare. Alle 2.00 le lancette dell’orologio si spostano avanti di un’ora. Questo può comportare delle difficoltà per le categorie più fragili, come bambini e anziani, dovute al mini jet lag che cambia il ciclo del sonno. L’esperto Sergio Barbieri ha dato alcuni consigli su come evitare problemi nei più piccoli.

Barbieri sul cambio dell’ora

Il direttore di neurofisiologia dell’ospedale Ca’ Granda, Sergio Barbieri, ha spiegato a Mattino 5 cosa accade con il cambio dell’ora solare.

L’esperto ha ricordato che il ruolo della luce dà il tempo al nostro organismo e quindi aiuta a coordinare sonno, ormoni e temperatura.

“Quando cambia l’orario – ha detto – cosa succede, che in realtà noi cambiamo solamente il tempo sociale, cioè quello che viene stabilito. L’ora della cena, per esempio, uno la può fare alle sette o alle otto e non è un problema”.

Il punto è che “non cambiamo il tempo biologico con quello solare ed è da questa discrepanza che derivano a volte dei problemi”.

Molti parlano di un mini jet lag, ma per l’esperto la definizione non è esatta “perché il jet lag comporta anche un cambiamento di natura della ciclo solare, mentre invece questo è semplicemente uno spostamento di orologio quindi l’organismo continua a funzionare”.

I consigli di Barbieri per i bambini

Barbieri ha chiarito “che lo spostamento di una sola ora non comporta mai grandissimi problemi” anche se dipende da persona a persona.

L’esperto ha evidenziato che si tratta di un effetto “più psicologico“, per esempio “quando viaggiamo in aereo ci spostiamo di molti fusi orari e abbiamo dei problemi che però risolviamo in un tempo relativamente breve”.

Il medico ha spiegato che il “cambiamento di un’ora in realtà non ha veramente degli effetti“, chi può avere maggiormente dei disturbi i bambini e gli anziani.

Per evitare problemi nei più piccoli, quindi, il consiglio è “fare sì che il riposo notturno sia previsto eventualmente con degli spostamenti, qualche giorno prima, di 15-20 minuti“.

L’esperto ha segnalato che con questa lieve modifica “il problema potrebbe essere risolto facilmente”.

Barbieri ha inoltre invitato a “non usare i farmaci perché in effetti lo spostamento è modesto e usare dei farmaci che inducono il sonno non ha molto senso”.

Chi è Sergio Barbieri

Il professor Sergio Barbieri è uno specialista in neurologia.

Dopo la Laurea in Medicina, conseguita con lode presso l’Università degli Studi di Milano nel 1979, nel 1982-83 ha lavorato come Research Fellow alla Mayo Graduate School of Medicine presso la Mayo Clinic di Rochester nel Minnesota, venendo poi riconosciuto come Mayo Alumnus.

Nel 1983 si è specializzato in Neurologia, presso l’Università degli Studi di Milano, successivamente ha completato il dottorato di Ricerca in Scienze Neurologiche.

Barbieri dirige il Dipartimento di Neuroscienze e Salute Mentale della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, in cui ha creato il Centro di riferimento per la Neurostimolazione, le Neurotecnologie e i Disordini del Movimento.

Svolge anche l’incarico di Professore per il Master di Neurofisiopatologia e di Professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Neurologia dell’Università degli studi di Milano.

Nel 2018 ha co-fondato anche una società spin-off dell’Università degli Studi Milano e della Fondazione Ca’ Granda di Milano, che si occupa di tecnologie innovative per le neuroscienze.

L’esperienza di Sergio Barbieri

Le aree di interesse ed esperienza di Sergio Barbieri spaziano dalla neurofisiologia clinica a patologie neuromuscolari, Parkinson, distonie e disordini del movimento, epilettologia.

Dal 1989 il professore utilizza la tossina botulinica per il trattamento di distonie, spasticità, emispasmo facciale progressivo e iperidrosi.

Dal 1998 svolge ricerca scientifica finanziata occupandosi di ben 95 progetti nazionali e internazionali. Le sue ricerche sono descritte in circa 150 pubblicazioni, citate dallo JCR (Journal Citation Report), dall’IM (Index Medicus), di cui è nel board internazionale e referee.