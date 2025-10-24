Cambio orario con l'ora solare nella tra sabato 25 e domenica 26 ottobre, alle 3 si tornerà indietro alle 2

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre avverrà il cambio dell’orario stagionale, dall’ora legale all’ora solare. Gli orologi analogici e quelli senza il cambio automatico andranno spostati indietro di un’ora alle 3:00 di notte. Un cambiamento che porterà effetti sia sulla salute, sia sulle bollette.

Torna l’ora solare

Alle 3 di notte di domenica 26 ottobre cambierà l’ora, da legale a solare, in tutta Europa, Italia compresa. In quel momento l’orario tornerà indietro alle 2:00, facendo guadagnare un’ora di sonno.

Il risultato sarà un accorciamento delle ore di luce di un’ora alla sera, con il sole che passerà a tramontare attorno alle 17:30. All’opposto l’alba, che era ormai spostata quasi alle 8:00 tornerà a verificarsi prima delle 7:00.

ANSA Torna l’ora solare

Buona parte degli orologi e dei dispositivi connessi a internet, come computer e telefoni, eseguono il cambio dell’ora in automatico. Soltanto gli orologi analogici e quelli digitali più vecchi andranno adattati manualmente.

Gli effetti sulla salute

Il cambio dell’ora stagionale è una pratica pensata all’inizio del ‘900 per permettere di avere più ore di luce alle persone che lavorano, soprattutto all’esterno.

Con il tempo però, diversi studi hanno verificato che questo cambiamento ha effetti nocivi sulla salute, gli stessi che ha il jet lag, il fenomeno di cui si soffre quando si cambia fuso orario.

In questo ambito lo studio più citato è quello dell’Università di Stoccolma del 2020, che aveva riscontrato effetti avversi in 150mila pazienti tra gli Stati Uniti e la Svezia.

Il risparmio energetico

Uno degli effetti del cambio dell’ora, principalmente di quello all’ora legale, era il risparmio energetico. Sfruttando meglio le ore di luce, soprattutto alla sera, si consentiva una minore illuminazione artificiale di case e uffici.

I dati di Terna in Italia però mostrano che questo risparmio si sta riducendo di anno in anno. Dai 400 milioni di chilowattora del 2020 ai 330 milioni del 2024.

Questo accade probabilmente perché, negli anni, l’illuminazione di case e uffici è diventata sempre più efficiente, prima con le lampadine a fluorescenza e poi con quelle a led.