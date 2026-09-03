Camelia Mihailescu e il video con la vodka, la moglie di Vannacci prende in giro i detrattori del marito

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Camelia Mihailescu, moglie di Roberto Vannacci, risponde con ironia all’articolo del Financial Times che definisce il marito “cavallo di Troia russo”. In un video su Instagram brinda con la vodka indossando un foulard e saluta “i suoi amici russi, soprattutto Vladimir”. Anche Vannacci aveva replicato al quotidiano con un video in colbacco.

Vannacci, la moglie fa ironia sui social

Un brindisi alla salute di Vladimir Putin e di tutti gli “amici russi”. A inscenarlo è Camelia Mihailescu, nota per essere la moglie di Roberto Vannacci, di recente finito al centro di un articolo del Financial Times che ne ha parlato come un possibile canale di influenza russa in Italia.

Mihailescu, avvocata di origine rumena sposata con l’ex generale, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un breve video in cui ironizza sull’etichetta affibbiata al marito dal quotidiano britannico, quella di “cavallo di Troia russo“.

Il video di Camelia Mihailescu

Nella clip la donna si mostra con un foulard floreale, annodato in stile babushka, la stereotipica donna russa di una certa età. In mano l’immancabile bicchierino e una bottiglia di vodka sul tavolo.

La battuta ha fatto il giro dei social: “Ai miei amici russi, soprattutto a Vladimir e al cavallo di Troia italiano: Na zdarov’ye! Vi saluta l’emigrata romena”. Il post ha superato le 7mila reazioni e centinaia di commenti in poche ore, molti dei quali di sostenitori di Futuro Nazionale.

L’articolo sul “cavallo di Troia russo”

Alla base della vicenda c’è l’articolo del Financial Times intitolato “Il ‘cavallo di Troia’ della Russia in Italia mette alla prova Giorgia Meloni”, che ha descritto Vannacci come una figura capace di intercettare le simpatie filo-russe di parte dell’elettorato italiano in vista delle elezioni del prossimo anno.

Lo stesso generale ha replicato pubblicamente al quotidiano, indossando un colbacco e un bicchiere di vodka in un video di risposta e ribattezzando ironicamente la testata “Financial Lies”.

In una lettera aperta scritta in inglese si è definito “un candidato manciuriano inviato dalla Federazione Russa per lamentarsi degli insostenibili prezzi della benzina” nel proprio Paese, accusando l’autore dell’articolo di essersi affidato a fonti “notoriamente russofobe”.

Non è la prima volta che Camelia Mihailescu si espone pubblicamente accanto al marito con toni sopra le righe: già in occasione di un comizio a Viareggio la donna era finita al centro dell’attenzione mediatica per un intervento diretto in sua difesa.

In merito all’articolo del Financial Times, l’ex generale si è espresso anche durante la puntata di “È sempre Cartabianca” del 2 settembre, dove ha parlato (fra le altre cose) anche della possibilità di sostenere Giorgia Meloni per il Quirinale, definendola una figura che “ha dimostrato carisma, notevoli capacità” e potrebbe essere “un ottimo presidente della Repubblica”.

In trasmissione spazio anche per un confronto con Gad Lerner sul tema della remigrazione, sostenendo che chi non lavora non dovrebbe vedersi rinnovato il permesso di soggiorno, fino ad affermare che sarebbe stato corretto rimpatriarelo stesso Lerner nei periodi in cui, per sua stessa ammissione, si trovava in Italia senza permesso.