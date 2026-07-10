Camelia Mihailescu moglie di Vannacci e il "dito medio" ai contestatori a Viareggio, "risposta a due signore"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Da alcuni giorni sono divenute virali le immagini di Roberto Vannacci e di sua moglie Camelia Mihailescu che a Viareggio ballano sulle note di “Bella ciao“. Al termine del video si vede la signora fare il “dito medio“. La diretta interessata è intervenuta con un contenuto pubblicato su Instagram per dare la sua versione: il gestaccio, ha detto, era rivolto ad alcune signore che l’avevano precedentemente presa di mira con diti medi.

La moglie di Vannacci risponde sul video di Viareggio

“La moglie di Vannacci fa un gestaccio, la moglie di Vannacci fa il dito medio, zingara, remigra e commenti di questo tipo. Questi sono stati i titoli di oggi di una certa stampa italiana, con i commenti afferenti”, ha esordito Camelia Mihailescu citando le reazioni al video di Viareggio.

Poi il riassunto: “Sabato sera siamo usciti, io e mio marito e altri due amici, a fare una passeggiata sul lungomare di Viareggio“. Poi il passaggio di fronte a un bar, nella stessa strada dove abitano. Quel locale, di tanto in tanto, ospita i concerti di band musicali.

“Quando siamo passati una parte delle persone hanno fermato mio marito per fare dei selfie e per stringergli la mano”.

La band intona “Bella ciao”

“Poi ci siamo allontanati neanche di venti metri e sentiamo che dietro di noi suonando ‘Bella ciao‘”. Ho detto: ‘Sarà una coincidenza’, anche se in questo tipo di coincidenze io ci credo poco”.

Il racconto continua: “Abbiamo fatto una passeggiata forse inferiore ai 50 minuti e siamo rientrati per la stessa strada… Nel frattempo due signore che stavano sedute a un tavolo in uno stato di allegria sono andate quasi correndo dai ragazzi che suonavano gridando ‘cambiate, cambiate, viene Vannacci, c’è Vannacci'”.

Il dito medio

Il risultato: “Di colpo i ragazzi hanno messo di nuovo ‘Bella ciao’… Visto che è una canzone che mi piace, ho detto ‘dai balliamo’… Nel frattempo le due signore hanno sentito la necessità di farci vedere il dito medio“.

E qui è arrivata la reazione di Camelia Mihailescu: “Da brava donna educata, dal momento che ho ricevuto un insegnamento da mia mamma che seguo sempre, ovvero ‘rispondi sempre al saluto’, ho risposto al saluto delle due signore facendo nello stesso modo. Dunque ho fatto vedere il dito medio, ma come risposta alla loro calorosa accoglienza”.

Il saluto di Camelia Mihailescu

Il commiato, “vi saluta l’immigrata rumena”, è una stoccata a chi sostiene che Vannacci sia xenofobo e che voglia remigrare indistintamente tutti i non italiani.