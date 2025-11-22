Camera ardente per Ornella Vanoni al Piccolo Teatro di Milano, l'annuncio del sindaco Sala e l'omaggio

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Tutta Milano pronta a mettersi in fila per dire addio a Ornella Vanoni. Prima dei funerali della cantante morta a 91 anni, lunedì 24 novembre nella chiesa di San Marco, la camera ardente sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, per dare la possibilità agli amici e ai tanti ammiratori di rendere omaggio per l’ultima volta a una delle artiste più amate della musica italiana.

La camera ardente di Ornella Vanoni

A comunicare il luogo della camera ardente, allestita nella giornata di domenica 23 novembre, è stato l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi sulle sue pagine social:

"La camera ardente di Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello domenica, dalle 10.00 alle 14.00 e lunedì, dalle 10.00 alle ore 13.00", è stato l'annuncio.

La scelta della famiglia

La decisione era stata anticipata dal sindaco Giuseppe Sala, che aveva spiegato di aver offerto la possibilità alla famiglia di allestire la camera ardente o a Palazzo Marino o al Piccolo. Scelta ricaduta alla fine sul teatro, mentre il funerale di Ornella Vanoni sarà celebrato nella chiesa di San Marco, nel quartiere Brera di Milano, alle ore 14.45.

“Ci siam visti parecchie volte durante la mia esperienza da sindaco, l’ultima dopo la laurea in honoris causa, non ero a Milano, non ero potuto andare e l’ho invitata” ha detto il primo cittadino, esprimendo il suo ultimo ricordo di Ornella Vanoni ai microfoni di Ansa.

ANSA

Ornella Vanoni per la laurea honoris causa ricevuta alla Statale di Milano

L’omaggio di Beppe Sala

In occasione del suo novantesimo compleanno, oltre alla dedica a suo figlio Cristiano Ardenzi, Ornella Vanoni aveva detto al Corriere della Sera che le sarebbe piaciuto un’aiuola dedicata a lei in centro a Milano.

“La voglio da viva. Adesso. ‘Aiuola Ornella Vanoni, manutenuta da lei’. Me ne prenderei cura di persona. Pianterei fiori e pomodori”, aveva dichiarato.

Sottolineando ancora una volta l’ironia della cantante, il sindaco Sala ha detto che un’aiuola non sarebbe sufficiente per renderle onore.

“Vediamo cosa fare, perché è stata una grande della storia artistica di Milano e quindi probabilmente meriterebbe anche altro“