Camera ardente pubblica per Pippo Baudo, quando e dove sarà allestita e come rendere omaggio al presentatore

La decisione sulla camera ardente pubblica per Pippo Baudo, morto nella serata di sabato 16 agosto, è stata presa: chi lo vorrà potrà rendere omaggio al presentatore dalle ore 10 di lunedì 18 agosto alle ore 12 di martedì 19 agosto al Teatro Delle Vittorie a Roma. La salma del conduttore sarà poi portata a Militello, dove mercoledì si terranno i funerali.

L’annuncio sulla camera ardente pubblica per Pippo Baudo

A rendere nota la novità sulla camera ardente pubblica per Pippo Baudo è stato l’avvocato Giorgio Assumma.

Il suo annuncio: “Con la famiglia è stato deciso che domani (lunedì 18 agosto, ndr), dalle 10, al Teatro Delle Vittorie, sarà aperta la camera ardente che rimarrà a disposizione dei visitatori fino a martedì alle ore 12. Poi la salma sarà portata a Militello, dove mercoledì alle 15, nella chiesa Santa Maria della Stella, si terrà il funerale”.

ANSA

Pippo Baudo al Teatro Delle Vittorie per le registrazioni del programma Stracult.

​La Rai ha reso noto che la camera ardente sarà aperta al pubblico dalle ore 10 alle ore 20 di lunedì 18 agosto e dalle ore 10 alle ore 15 di martedì 19 agosto.

Morte Pippo Baudo, le altre ipotesi scartate per la camera ardente

Prima dell’annuncio ufficiale dell’avvocato Giorgio Assumma, erano circolate altre ipotesi sulla sede della camera ardente pubblica per Pippo Baudo. Nello specifico, si era parlato, come alternative al Teatro Delle Vittorie, anche degli studi Rai di via Teulada e Saxa Rubra.

Non solo: il Comune di Roma aveva dato la sua disponibilità ad allestire la camera ardente per l’omaggio pubblico a Pippo Baudo.

Pippo Baudo, camera ardente privata al Campus Biomedico di Roma

L’ufficio stampa del Campus Biomedico di Roma a Trigoria ha comunicato che la camera ardente in forma privata sarà aperta fino alle ore 17 di oggi, domenica 17 agosto.

Tra coloro che hanno raggiunto l’ospedale romano per rendere omaggio a Pippo Baudo c’è Gaetano Castelli, scenografo e grande amico del presentatore. Come riportato dal Corriere della Sera, ha dichiarato: “Hanno chiuso poco fa la bara. Pippo si merita un grande omaggio. Io lo vedevo come l’uomo che poteva realizzare qualsiasi cosa in tv, ha realizzato i sogni di tutti”,

Poi Castelli ha aggiunto: “Di Pippo rimarrà l’eleganza e la sua professionalità. Spero che ci sia qualcuno che riesca a raccogliere la sua eredità per tornare al sabato sera di una volta”.