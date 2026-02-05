Cameraman di Striscia la Notizia aggredito al porto di Cirò Marina, operatore spinto in mare mentre riprende

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Aggressione alla troupe di Striscia la notizia. L’episodio è avvenuto al porto di Cirò Marina, in Calabria, dove l’inviato Michele Macrì stava lavorando a una inchiesta sul business illegale della pesca del bianchetto. La troupe del tg satirico sarebbe stata circondata e aggredita da alcuni pescatori, che avrebbero poi scaraventato un cameraman in mare con tutta l’attrezzatura.

Momenti di paura a Cirò Marina, in provincia di Crotone, per una troupe di Striscia la Notizia impegnata nella realizzazione di una inchiesta giornalistica.

È successo al porto, dove l’inviato Michele Macrì era andato per un servizio sulla pesca illegale del novellame di sarda, il cosiddetto “bianchetto”.

Secondo quanto diffuso dal programma di Antonio Ricci, quando la troupe si è presentata sul posto per chiedere spiegazioni su queste attività, il clima è diventato subito ostile.

Macrì e gli operatori Mediaset sarebbero stati accerchiati da alcuni pescatori, e la situazione è degenerata rapidamente.

Cameraman spinto in mare

Sarebbero poi stati aggrediti fisicamente, infine uno dei cameraman che stava riprendendo sarebbe stato scaraventato in mare con tutta l’attrezzatura.

Un gesto violento volto evidentemente anche a distruggere il girato fino a quel momento.

Le immagini dell’aggressione e di quei momenti concitati al porto di Cirò Marina sono state mostrate in anteprima sui canali social di Striscia la Notizia.

E andranno in onda nella versione integrale nella puntata di stasera, giovedì 5 febbraio, del tg satirico di Antonio Ricci.

L’inchiesta sulla pesca illegale

L’aggressione alla troupe di Striscia la Notizia è avvenuta nell’ambito di una inchiesta sulla pesca illegale del novellame di sarda.

Sebbene sia vietata per proteggere l’equilibrio dell’ecosistema marino, è ancora un’attività diffusa.

Un business che, secondo quanto ricostruito, muove milioni di euro all’anno, alimentando mercati “paralleli” e persino alcuni canali della grande distribuzione.