Episodio di aggressione nel piazzale della Stazione di Padova, dove un giovane senza fissa dimora di origini sudamericane ha colpito un cameraman Mediaset impegnato in un servizio sulle associazioni di volontariato. L’uomo è stato identificato e segnalato per violenza privata e percosse, mentre la Divisione Polizia Anticrimine ha adottato diversi provvedimenti restrittivi nei suoi confronti.

L’aggressione al cameraman

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato poco prima delle ore 20 nel piazzale della Stazione di Padova. Gli agenti della Polfer sono intervenuti tempestivamente dopo che un giovane aveva aggredito fisicamente il cameraman di una troupe televisiva Mediaset, impegnata nella realizzazione di un servizio dedicato alle associazioni di volontariato attive in strada.

Secondo quanto ricostruito, il giovane, di nazionalità italiana ma con origini sudamericane, ha intimato al cameraman di interrompere le riprese. Di fronte al rifiuto, ha reagito con violenza, sferrando alcuni calci e un pugno all’operatore. L’azione ha richiesto l’intervento immediato degli agenti della Polfer e della Questura, che si trovavano nei pressi della stazione.

L’identificazione e i precedenti

Una volta bloccato, il giovane è stato identificato dagli agenti. È emerso che si tratta di un senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio e la persona. La sua posizione è stata quindi valutata con particolare attenzione, anche alla luce della pericolosità dimostrata nell’episodio appena avvenuto.

I provvedimenti adottati

La Divisione Polizia Anticrimine della Questura ha subito attivato le procedure per l’adozione di misure di prevenzione. In particolare, sono stati emessi due DACUR ex art. 10: uno con divieto di accesso al trasporto pubblico locale e uno con divieto di accesso all’area della stazione ferroviaria. Inoltre, è stato disposto un DACUR ex art. 13 bis, che vieta l’accesso a tutti i locali dell’intera provincia di Padova. Infine, è stato applicato un DASPO fuori contesto, che impedisce al giovane di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

IPA