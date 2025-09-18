Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Provvedimento di chiusura per 7 giorni nei confronti di un bar situato nel centro di Cameri. Il locale è stato sottoposto a chiusura temporanea nella mattinata del 18 settembre 2025, a seguito di ripetuti episodi di aggressione e disturbo della quiete pubblica. Il provvedimento, firmato dal Questore di Novara, è stato adottato per ristabilire l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo le segnalazioni di residenti e le proposte della Polizia Locale.

Le motivazioni dietro la chiusura del bar

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la decisione di chiudere il bar per 7 giorni è stata presa in seguito a una serie di episodi che hanno destato preoccupazione tra le autorità e la cittadinanza. Nel corso del 2025, il locale è stato teatro di tre episodi violenti di aggressione avvenuti nelle sue pertinenze. Questi atti sono stati compiuti da alcuni avventori sia nei confronti di altri clienti sia verso residenti che avevano protestato per la musica ad alto volume proveniente dal bar.

Il ruolo della Polizia Locale e le segnalazioni dei residenti

La chiusura non è stata una decisione isolata: la Polizia Locale di Cameri aveva già segnalato la situazione, proponendo un intervento più incisivo. Inoltre, diversi residenti avevano presentato esposti, lamentando il continuo disturbo causato dalla musica ad alto volume, spesso protratta fino a tarda notte. Le autorità hanno rilevato anche la presenza abituale nel bar di persone con precedenti di polizia, elemento che ha contribuito a delineare un quadro di rischio per la sicurezza pubblica.

Violazioni e reiterazione delle condotte illecite

Un ulteriore elemento che ha pesato sulla decisione delle autorità è stata la violazione della diffida già emanata dalla Polizia Locale di Cameri. Questa diffida era stata adottata dopo le prime segnalazioni, con l’obiettivo di riportare l’attività a una gestione più rispettosa delle regole e della convivenza civile. Tuttavia, la gestione del bar non ha adottato le misure necessarie per prevenire ulteriori episodi di aggressione e disturbo, portando così all’adozione del provvedimento più severo.

