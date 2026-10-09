Cameriere accusa i bodyguard di Fedez di averlo picchiato in discoteca dopo una foto, tre giorni di prognosi

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Un cameriere di 22 anni ha accusato i bodyguard di Fedez di averlo picchiato dopo aver scattato una foto al rapper e influencer durante una serata in discoteca. Il giovane ha presentato una denuncia in Questura. Secondo la sua versione, ora trasmessa in Procura, nella notte tra venerdì 2 ottobre e sabato 3 in un locale della zona nord di Milano avrebbe fotografato Fedez al suo arrivo, ma il personale della sicurezza e le guardie del corpo del rapper, dopo avergli intimato di cancellare lo scatto, lo avrebbero aggredito.

Cos’è successo in discoteca

Come riporta il Corriere della Sera, i fatti si sarebbero consumati nella notte tra il 2 e il 3 ottobre in un locale della zona nord di Milano, non lontana da viale Certosa.

In quella discoteca era presente anche Fedez. Un cameriere di 22 anni, appena ha notato l’autore di Pulp Podcast, ha preso il telefono e gli ha scattato una foto.

ANSA

In quel momento sarebbe stato raggiunto dagli addetti alla sicurezza della discoteca e dalle guardie del corpo di Fedez, che lo avrebbero invitato a cancellare lo scatto.

Poi i buttafuori del club sarebbero tornati da lui per accertarsi che avesse cancellato la foto, ma della sua risposta affermativa non si sarebbero fidati. Quindi gli avrebbero sottratto il telefono.

Il racconto del cameriere dopo la foto

I buttafuori avrebbero dunque consegnato lo smartphone del 22enne ai bodyguard del rapper, che lo avrebbero raggiunto e aggredito. A quel punto un ragazzo ha chiamato le autorità.

All’esterno della discoteca, però, i carabinieri del Nucleo Radiomobile non hanno trovato nessuno. L’indomani mattina il 22enne si è recato in Questura per presentare una denuncia.

Le indagini sui bodyguard di Fedez

Il giovane cameriere si è recato presso l’ospedale San Giovanni, dove i medici gli hanno dato una prognosi di tre giorni. La denuncia, continua il Corriere, è già stata trasmessa alla Procura di Milano che ha aperto un fascicolo per accertare i fatti. Gli inquirenti acquisiranno i filmati delle videocamere di sorveglianza per ricostruire l’accaduto. Per il momento Fedez non ha commentato la vicenda.

La querelle con Selvaggia Lucarelli dopo Rip

Durante una puntata del format Prime Video, Rip, Fedez ha accusato Selvaggia Lucarelli e Francesco Totti di mettere dei paletti agli autori.

L’opinionista ha replicato: “Non capisce che le battute non sono state censurate, facevano solo ca*are“. E ha aggiunto: “Ma poi quello che ha provato a denunciarmi per ‘esercizio abusivo della professione’ per tentare disperatamente di non farmi scrivere di lui parla di censure preventive”.