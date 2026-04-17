Cameriere cancellava le comande al ristorante di Lecce e intascava i soldi, 45enne indagato per furto

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Indagato a Maglie, in provincia di Lecce, un cameriere accusato di aver sottratto oltre 45mila euro cancellando comande dal sistema del ristorante. L’indagine, partita da anomalie contabili, ha ricostruito quasi tremila operazioni sospette. Decisive le verifiche della Guardia di Finanza e le immagini interne per scoperchiare un caso singolare.

Lecce, le comande sparite dal ristorante

L’indagine è nata da semplici anomalie contabili e si è trasformata in un caso giudiziario. A essere coinvolto un cameriere 45enne, impiegato come caposala in un ristorante del centro di Maglie.

L’uomo è oggi indagato dalla Procura di Lecce con l’accusa di furto aggravato e continuato, dopo che gli investigatori avrebbero ricostruito un presunto sistema illecito protratto per oltre un anno, basato sulle comande dell’attività di ristorazione.

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Il cameriere indagato

Secondo quanto emerso, le indagini condotte dalla Guardia di Finanza sarebbero partite da una segnalazione del titolare del locale, insospettito da incongruenze tra fatturato e giacenze di magazzino. Il confronto con il commercialista avrebbe fatto emergere una discrepanza significativa, con ammanchi significativi rispetto agli incassi registrati.

A quel punto, la vicenda è stata portata all’attenzione degli inquirenti, che hanno avviato accertamenti tecnici e informatici, analizzando sia il sistema gestionale del ristorante sia le immagini di videosorveglianza interna.

Il meccanismo: ordini cancellati e contanti trattenuti

La ricostruzione investigativa, rilanciata da testate come La Gazzetta del Mezzogiorno e Quotidiano di Puglia, descrive un sistema basato sulla manipolazione delle comande.

In particolare, il dipendente avrebbe prima registrato regolarmente gli ordini dei clienti, per poi incassare i pagamenti, soprattutto in contanti. Successivamente avrebbe cancellato parte delle comande dal terminale.

In questo modo, gli importi non risultavano più nei conteggi giornalieri, mentre il denaro sarebbe stato trattenuto. Tuttavia, le operazioni non sarebbero scomparse del tutto: tracce digitali sarebbero rimaste nel server del gestionale, consentendo agli investigatori di individuare le anomalie.

I numeri dell’indagine

Gli accertamenti avrebbero evidenziato una condotta sistematica tra agosto 2024 e ottobre 2025. Nel dettaglio sono state evidenziate ben 2.789 comande cancellate, pari a 45.287,63 euro sottratti complessivamente.

Le immagini delle telecamere interne, secondo quanto riferito, avrebbero documentato comportamenti ritenuti compatibili con le ipotesi accusatorie, rafforzando il quadro indiziario.

La Procura di Lecce prosegue ora con ulteriori verifiche per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali responsabilità aggiuntive. Non si esclude che possano emergere altri episodi o il coinvolgimento di ulteriori soggetti.