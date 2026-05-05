Cameron Diaz madre per la terza volta a 53 anni, come funziona la maternità surrogata che in Italia è vietata

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Cameron Diaz è diventata madre per la terza volta a 53 anni. Lo ha annunciato suo marito, Benji Madden, attraverso un post divulgato sui suoi profili social. L’uomo ha rivelato che la moglie ha dato alla luce un maschietto di nome Nautus. Nel messaggio ha sottolineato che nella sua famiglia tutti sono felici e stanno bene, compreso il bebè appena nato.

Cameron Diaz madre per la terza volta: l’annuncio

“Cameron e io siamo felici, entusiasti e ci sentiamo così fortunati nell’annunciare la nascita del nostro terzo figlio, Nautus Madden. Benvenuto al mondo, figlio”, ha scritto il marito dell’attrice sui social.

“Amiamo la vita con la nostra famiglia: i nostri figli sono sani e felici, e noi siamo grati! Ci stiamo divertendo tantissimo. Mandiamo a tutti i nostri migliori auguri”, ha aggiunto Madden. Cameron Diaz ha commentato con cuoricini e stelle.

ANSA

Il post è stato corredato con un’immagine di una nave e da una concisa spiegazione relativa al nome scelto per il neonato: “Marinaio, navigatore, viaggiatore. Uno che intraprende un viaggio e non teme l’ignoto”.

Cameron Diaz e la maternità surrogata

Madden e Diaz si sono sposati nel 2015. Prima di Nautus, sono diventati genitori di Raddix, nata nel 2019, e Cardinal, venuto alla luce nel 2024.

La diva di Hollywood, sia per la primogenita sia per il secondo figlio, ha fatto ricorso al trattamento della maternità surrogata. L’attrice non ha chiarito se anche per Nautus si sia affidata a tale procedura. Molti pensano che sia probabile.

Cameron e Benji hanno sempre fatto tutto il possibile per tenere lontani dalle telecamere i primi due figli. Senza dubbio faranno lo stesso con il terzogenito.

L’attrice, dopo essere diventata madre per la prima volta a 47 anni, disse a BBC Radio: “Le donne che hanno figli della mia età sono, tipo, letteralmente più giovani di 20 anni, ed è una situazione interessante in cui trovarsi perché io non ho quell’età. E va benissimo così. Ma voglio sentirmi vitale in quel modo per mio figlio”.

Come funziona il trattamento della maternità surrogata: la pratica è vietata in Italia

La madre surrogata è una donna che porta avanti una gravidanza per altre persone, chiamate tecnicamente genitori intenzionali. Dopo il parto, consegna il bambino o la bambina.

La pratica è definita anche gestazione per altri (GPA) o, in gergo, “utero in affitto” e può essere effettuata previo accordo tra le parti. Serve a superare infertilità o impossibilità mediche di gestazione.

La madre surrogata ospita nel proprio utero un embrione solitamente creato tramite fecondazione in vitro (FIVET), usando i gameti dei genitori intenzionali o di donatori.

In Italia, la maternità surrogata è vietata e considerata illegale: è punita penalmente secondo la legge n. 40/2004, art. 12, comma 6.

Inoltre, a fine 2024, Mattarella ha firmato il disegno di legge che ha reso la maternità surrogata un “reato universale”. La norma era stata approvata in Senato il 16 ottobre dello stesso anno.