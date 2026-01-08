Camila Raznovich e il racconto delle violenze subite da bambina, "molestata dall'amico e non l'ho detto"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Camila Raznovich, conduttrice televisiva, in un’intervista per presentare il suo nuovo spettacolo teatrale “LoveLive” ha parlato lungamente, anche, della sua vita privata. Tra gli episodi che hanno caratterizzato la sua infanzia, c’è una violenza subita da bambina mai raccontata prima. “Non l’ho detto ai miei perché avevo paura che mia mamma avrebbe potuto letteralmente ucciderlo”. Il riferimento è all’amico di famiglia che l’ha molestata mentre guardava i cartoni animati.

Il racconto della violenza

L’intervista è al settimanale F, in cui Camila Raznovich è entrata nel dettaglio delle molestie subite da bambina.

“Un amico di famiglia mi ha infilato le mani dentro le mutandine mentre io guardavo i cartoni animati, ma non ho avuto paura, non capivo bene”, ha dichiarato la conduttrice.

ANSA

Ha poi rivelato di non averlo mai raccontato ai suoi genitori perché temeva in una reazione impulsiva da parte della mamma.

La presentatrice temeva che la madre sarebbe andata “in prigione e io sarei rimasta sola”.

Le altre molestie subite da Camila Raznovich

Nel corso dell’intervista, Camila Raznovich ha anche raccontato di aver vissuto da adulta altre “esperienze terribili”.

Durante un viaggio in Sud America, venne fermato l’autobus su cui viaggiava.

Le forze dell’ordine fecero scendere solo lei dal mezzo e la portarono nel “gabbiotto”.

Un altro episodio avvenne durante un viaggio su un traghetto.

In quell’occasione, il capitano cercò di entrare con prepotenza nella stanza dove dormiva.

Il matrimonio “a distanza”

Camila Raznovich ha anche raccontato il suo rapporto con le figlie, Viola e Sole, avute dal secondo marito Eugenio Campari.

“Le seguo, do le regole, le controllo”, ha rivelato spiegando di essere la figura di riferimento in casa.

In un’altra intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha spiegato di aver ritrovato la serenità con Loic Fleury, terzo marito sposato nel 2021.

Una relazione che dura da otto anni e che, secondo Camila Raznovich, funziona perché “vive in Francia, non ci vediamo tutti i giorni e questo forse aiuta”.

“Un rapporto movimentato come piace a me. Passiamo insieme una settimana sì e una no. Una delle cose che più detesto è la noia, non potrei convivere con un uomo e le sue piccole manie”, ha rivelato.