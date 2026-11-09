Camion Ama deviati per ritirare i rifiuti dei grossisti a Roma in cambio di soldi, cene e pesce: 9 indagati
Indagine "Fuori Giro": nove indagati per truffa e gestione illecita di rifiuti a Roma, coinvolti dipendenti AMA.
Durante i turni deviavano i camion Ama per ritirare i rifiuti di alcuni grossisti di Roma senza contratto, in cambio di soldi ogni mese, assunzioni in nero, cene gratis e regali di pesce e frutta. È quanto ipotizzano i carabinieri del Noe nell’operazione “Fuori Giro”, coordinata dalla Procura di Roma. Gli indagati sono nove: sette persone, tra dipendenti ed ex dipendenti dell’azienda, e due società. Le accuse vanno dal peculato alla corruzione, fino alla truffa aggravata e ai reati ambientali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.