Camion carico di maiali si ribalta a Reggio Emilia, il video degli animali che girovagano in strada
Un camion si ribalta e dieci maiali scappano: intervento delle forze dell'ordine per recuperarli.
Un camion che trasportava una decina di maiali si è ribaltato in provincia di Reggio Emilia, a Sant’Ilario d’Enza e gli animali sono usciti, iniziando a girovagare nei dintorni. È successo in località Calerno, sulla via Emilia all’altezza con via XXV Aprile. Sul posto, i carabinieri della stazione di Sant’Ilario, polizia locale, stradale, vigili del fuoco, protezione civile e servizio veterinario per il recupero e la messa in sicurezza dei suini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.