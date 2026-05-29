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Un camion che trasportava una decina di maiali si è ribaltato in provincia di Reggio Emilia, a Sant’Ilario d’Enza e gli animali sono usciti, iniziando a girovagare nei dintorni. È successo in località Calerno, sulla via Emilia all’altezza con via XXV Aprile. Sul posto, i carabinieri della stazione di Sant’Ilario, polizia locale, stradale, vigili del fuoco, protezione civile e servizio veterinario per il recupero e la messa in sicurezza dei suini.

ANSA