Camion dei Vigili del fuoco si ribalta a Firenze, incidente nei pressi del viadotto all’Indiano: cinque feriti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Cinque vigili del fuoco rimasti feriti dopo il ribaltamento del camion durante un intervento. L’incidente è avvenuto vicino alla rampa di accesso alla superstrada Firenze-Pisa-Livorno, provocando lunghe code e il blocco per ore del traffico in zona. Dopo aver perso il controllo, probabilmente a causa dell’asfalto bagnato, il mezzo ha impattato contro una roulotte con a bordo una famiglia con tre bambini. Tutti e tre sono usciti dal veicolo illesi.

Il camion dei vigili del fuoco ribaltato

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.35 della mattinata di venerdì 18 settembre, mentre i sei vigili del fuoco a bordo del camion erano impegnati in una chiamata di soccorso.

Arrivato nei pressi del viadotto dell’Indiano, sullo svincolo di Firenze Ovest della Fi-Pi-Li, il mezzo si è ribaltato provocando il ferimento di cinque operatori, tra i 38 e i 54 anni.

I soccorsi: coinvolta roulotte con tre bimbi a bordo

Nello schianto è rimasta coinvolta anche una roulotte parcheggiata con dentro una famiglia con tre bambini.

Gli operatori sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo, soccorrendo gli occupanti del caravan, rimasti tutti illesi.

Sul posto è intervenuta un’altra squadra con un’autogru, un mezzo polisoccorso e diverse ambulanze che hanno trasportato i cinque pompieri negli ospedali di Careggi e San Giovanni di Dio (Torregalli).

Tre sono stati dimessi con alcuni giorni di prognosi, mentre per due vigili del fuoco è stato necessario il ricovero.

L’incidente e le code sulla Fi-Pi-Li

Secondo quanto riportato dagli stessi vigili del fuoco riguardo la dinamica dello schianto, il conducente del camion avrebbe perso il controllo a causa del manto stradale scivoloso per la forte pioggia.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la polizia locale per accertare i motivi dell’accaduto.

I rilievi e le operazioni di sgombero della carreggiata hanno causato per diverse ore rallentamenti e disagi alla circolazione nella rete stradale collegata alla Fi-Pi-Li.