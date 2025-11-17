Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Brescia sono stati sequestrati oltre 1.000 kg di carne. L’operazione, condotta nei giorni scorsi in collaborazione con l’Agenzia di Tutela della Salute, ha portato alla scoperta di gravi irregolarità nella conservazione e nel trasporto di prodotti alimentari, con conseguente blocco della merce e applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di un’azienda con sede a Campodarsego (Padova).

Controlli mirati per la sicurezza alimentare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Brescia, in sinergia con l’Agenzia di Tutela della Salute, ha intensificato i servizi di prevenzione e controllo sul trasporto di alimenti. L’obiettivo principale era quello di contrastare gli illeciti nel settore, verificando la regolarità dei documenti relativi alla tracciabilità dei trasporti, il rispetto delle norme generali sul traffico e la conformità ai requisiti di igiene e sicurezza delle merci.

Irregolarità riscontrate durante le ispezioni

Nel corso dei numerosi controlli effettuati, gli agenti hanno riscontrato e sanzionato diversi casi di irregolarità. In particolare, durante una delle ispezioni, i poliziotti hanno rinvenuto 1.035 kg di carne di varie specie animali, suddivisa in diversi tagli e confezionata in buste di plastica all’interno di scatole di cartone. La carne si presentava completamente scongelata o in fase di scongelamento, una condizione che viola le disposizioni di legge in materia di trasporto di alimenti surgelati.

Violazione delle norme sulla temperatura di conservazione

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela della salute pubblica, alimenti di questo tipo devono essere trasportati a una temperatura di -18 gradi. Tuttavia, al momento del controllo, la cella frigorifera del mezzo indicava una temperatura di +1 grado, ben al di sopra del limite consentito. Questa grave violazione ha comportato il blocco immediato del trasporto e l’apposizione di un vincolo sanitario da parte dell’ASL.

Sanzione amministrativa e intervento dell’ASL

Nei confronti del rappresentante della ditta di trasporto alimentare, con sede a Campodarsego (Padova), è stata elevata una sanzione di 1.000 Euro per il trasporto e la conservazione della merce a temperatura non conforme. L’intervento tempestivo delle autorità ha permesso di evitare che la carne, potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori, arrivasse sulle tavole dei cittadini.

