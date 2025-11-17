Camion fermato a Brescia, sequestrati oltre 1000 kg di carne: conservazione 'horror' dell'alimento
Polizia Stradale di Brescia blocca trasporto di 1.035 kg di carne scongelata e sanziona azienda per violazione delle norme sulla sicurezza alimentare.
A Brescia sono stati sequestrati oltre 1.000 kg di carne. L’operazione, condotta nei giorni scorsi in collaborazione con l’Agenzia di Tutela della Salute, ha portato alla scoperta di gravi irregolarità nella conservazione e nel trasporto di prodotti alimentari, con conseguente blocco della merce e applicazione di una sanzione amministrativa nei confronti di un’azienda con sede a Campodarsego (Padova).
Controlli mirati per la sicurezza alimentare
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi la Polizia Stradale di Brescia, in sinergia con l’Agenzia di Tutela della Salute, ha intensificato i servizi di prevenzione e controllo sul trasporto di alimenti. L’obiettivo principale era quello di contrastare gli illeciti nel settore, verificando la regolarità dei documenti relativi alla tracciabilità dei trasporti, il rispetto delle norme generali sul traffico e la conformità ai requisiti di igiene e sicurezza delle merci.
Irregolarità riscontrate durante le ispezioni
Nel corso dei numerosi controlli effettuati, gli agenti hanno riscontrato e sanzionato diversi casi di irregolarità. In particolare, durante una delle ispezioni, i poliziotti hanno rinvenuto 1.035 kg di carne di varie specie animali, suddivisa in diversi tagli e confezionata in buste di plastica all’interno di scatole di cartone. La carne si presentava completamente scongelata o in fase di scongelamento, una condizione che viola le disposizioni di legge in materia di trasporto di alimenti surgelati.
Violazione delle norme sulla temperatura di conservazione
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela della salute pubblica, alimenti di questo tipo devono essere trasportati a una temperatura di -18 gradi. Tuttavia, al momento del controllo, la cella frigorifera del mezzo indicava una temperatura di +1 grado, ben al di sopra del limite consentito. Questa grave violazione ha comportato il blocco immediato del trasporto e l’apposizione di un vincolo sanitario da parte dell’ASL.
Sanzione amministrativa e intervento dell’ASL
Nei confronti del rappresentante della ditta di trasporto alimentare, con sede a Campodarsego (Padova), è stata elevata una sanzione di 1.000 Euro per il trasporto e la conservazione della merce a temperatura non conforme. L’intervento tempestivo delle autorità ha permesso di evitare che la carne, potenzialmente pericolosa per la salute dei consumatori, arrivasse sulle tavole dei cittadini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.