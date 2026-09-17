Camion fuori strada a Milano dopo aver sfondato il guardrail, il video della cabina sospesa nel vuoto
Il mezzo ha sfondato le protezioni dello svincolo alla rotonda Merlata: i vigili del fuoco hanno estratto il conducente
Un tir è uscito di strada prima dell’alba a Milano, sfondando le protezioni di uno svincolo sopraelevato e rimanendo incastrato con la cabina sospesa nel vuoto. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 alla rotonda Merlata, nella zona del Gallaratese. I vigili del fuoco hanno prima messo in sicurezza la cabina, imbragandola per impedirne la caduta, e successivamente sono riusciti a estrarre il camionista. L’uomo è rimasto illeso e non è stato necessario il trasporto in ospedale. Ancora da chiarire le cause che hanno portato il mezzo pesante a uscire dalla carreggiata. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale.