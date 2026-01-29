Camion in fiamme in galleria sulla A1 a Calenzano, autostrada bloccata e traffico in tilt in direzione Firenze
Un camion è andato a fuoco all'interno di una galleria sull'A1, all'altezza di Calenzano. L'incendio sta causando non pochi disagi alla viabilità
Paura e disagi lungo l’autostrada A1. Nel tardo pomeriggio un camion è andato in fiamme all’interno della galleria Le Croci prima del bivio della variante di Valico dopo Calenzano, nel territorio di Firenze. L’evento ha creato e sta ancora creando disagi alla circolazione, con 8 km di coda per i veicoli in viaggio nel segmento tra la galleria interessata dall’incendio e Calenzano. Gli accertamenti sulle cause del rogo sono ancora in corso.
Incendio in galleria sull’A1
Un camion è andato a fuoco mentre transitava all’interno della galleria Le Croci all’altezza di Calenzano (Firenze), lungo l’autostrada A1.
Le circostanze che hanno causato il rogo sono ancora oggetto di accertamento. Il veicolo interessato è un camion dotato di cella frigo che trasportava frutta, scrive Repubblica.
Secondo le indiscrezioni non ci sarebbero feriti. L’incendio si è verificato in direzione Nord dell’Autostrada del Sole.
Sul posto sono presenti due squadre dei vigili del fuoco insieme al personale della Società Autostrade, quattro autobotti e un carro aria.
I disagi nella circolazione: come proseguire
Il sinistro ha portato inevitabili conseguenze alla regolare viabilità in direzione Bologna. Firenze Today scrive che il traffico risulta completamente bloccato con code lunghe fino a 8 km lungo il segmento che collega la galleria interessata dall’evento e Calenzano.
Una coda della medesima lunghezza si è formata anche nella direzione dell’uscita di Calenzano. Le autorità, infatti, a chi è diretto verso Bologna consiglia di uscire a Calenzano e continuare sulla viabilità ordinaria per poi riprendere l’autostrada da Barberino.
Articolo in aggiornamento