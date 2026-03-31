Camion KitKat scomparso tra Italia e Polonia e ritrovato, mistero sul carico con 400mila barrette

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La multinazionale svizzera Nestlé ha annunciato di aver ritrovato il camion carico di 400mila barrette di cioccolato KitKat, di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi. L’azienda ha sottolineato che il problema della sicurezza dei trasporti su gomma rimane grave in tutta Europa, e si augura che questo caso serva a sensibilizzare autorità e imprese sull’argomento.

Ritrovato il camion di KitKat scomparso

Sui propri profili Social, Nestlé ha spiegato di aver recuperato il camion di KitKat di cui nei giorni scorsi si erano perse le tracce durante un transito tra l’Italia e la Polonia.

“I prodotti sono stati rubati durante il trasporto tra il nostro stabilimento nell’Italia centrale e la loro destinazione in Polonia stiamo collaborando alle indagini con le autorità locali, anche analizzando la catena di approvvigionamento dei partner” ha spiegato l’azienda nel comunicato.

123RF

“La buona notizia è che non ci sono preoccupazioni relative alla sicurezza dei consumatori e l’offerta non ne risente” ha continuato Nestlé, che ha poi ironizzato sull’accaduto complimentandosi con “l’eccezionale gusto dei criminali”.

Cosa era successo al camion

Il camion di cui si erano perse le tracce nei giorni scorsi era partito dallo stabilimento di San Sisto, dove Nestlé produce le barrette di cioccolato. Era diretto verso l’Est Europa, in particolare in Polonia, con a bordo 12 tonnellate di prodotto.

Nei giorni successivi Nestlé ha confermato che si trattava di un furto, ma aveva anche informato del fatto che tutte le confezioni presenti sul camion erano dotate di codici univoci per il riconoscimento.

Questo avrebbe reso molto complesso per i criminali smerciare il prodotto rubato, perché le autorità avrebbero potuto facilmente tracciarlo e risalire a chi aveva commesso il furto.

Il problema delle rapine ai Tir

Nel suo comunicato, Nestlé ha anche sottolineato che il problema delle rapine ai Tir sta peggiorando: “Il furto di merci è un problema in escalation per le aziende di tutte le dimensioni”.

Nell’area EMEA (Europa, Medio Oriente, Africa) i furti di merci dai tir sono costati nel 2024 un totale di 6 milioni di euro, con l’Italia tra i Paesi più colpiti, seconda dopo la Germania. Il numero dei casi è in diminuzione, ma il valore delle merci sottratte è ancora molto alto

“Abbiamo scelto di rendere nota la nostra esperienza nella speranza di sensibilizzare l’opinione pubblica su una tendenza criminale sempre più comune” ha concluso Nestlé.