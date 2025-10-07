Camionista arrestato sull'A4 a Venezia, agenti perquisiscono il tir e trovano una pala gommata rubata
Un autista straniero è stato arrestato dalla Polizia di Venezia per ricettazione: trasportava una pala rubata nascosta su un autoarticolato.
Un arresto per ricettazione eseguito giovedì scorso dalla Polizia di Stato lungo l’autostrada A4, nei pressi di Venezia. Un conducente di autoarticolato di nazionalità straniera è stato fermato e tratto in arresto dopo che, durante un controllo, è stata scoperta una macchina operatrice rubata nascosta tra la merce trasportata. L’uomo è stato portato in carcere, mentre proseguono le indagini per chiarire la vicenda.
Il controllo sulla A/4 e la scoperta della pala nascosta
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto durante un servizio di vigilanza e controllo del territorio effettuato dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Venezia. Gli operatori hanno intercettato un autoarticolato nei pressi di Meolo (VE) e hanno deciso di procedere a un controllo approfondito sia dei documenti che del carico trasportato.
In un primo momento, la documentazione di trasporto fornita dal conducente è apparsa regolare. Tuttavia, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un dettaglio insolito: dietro la merce regolarmente dichiarata, era stata abilmente occultata una macchina operatrice. Il conducente ha esibito dei documenti per giustificare il trasporto di questo macchinario, ma i poliziotti hanno subito notato delle incongruenze.
Documenti falsi e collegamenti con un furto in Lombardia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti hanno deciso di approfondire i controlli sulla documentazione relativa alla macchina operatrice. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che i documenti presentati dal conducente erano falsi. Questo elemento ha fatto scattare ulteriori verifiche, anche in collaborazione con altre forze dell’ordine.
Nel corso delle indagini, è emerso che nella notte precedente, in un cantiere situato nella provincia di Monza Brianza, era stata sottratta una pala gommata molto simile a quella rinvenuta sull’autoarticolato. Il sospetto che il mezzo trasportato fosse proprio quello rubato ha trovato conferma grazie a una serie di riscontri tecnici e amministrativi.
L’arresto e le conseguenze per il conducente
Il conducente dell’autoarticolato, di nazionalità straniera, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di ricettazione. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.