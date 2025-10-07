Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per ricettazione eseguito giovedì scorso dalla Polizia di Stato lungo l’autostrada A4, nei pressi di Venezia. Un conducente di autoarticolato di nazionalità straniera è stato fermato e tratto in arresto dopo che, durante un controllo, è stata scoperta una macchina operatrice rubata nascosta tra la merce trasportata. L’uomo è stato portato in carcere, mentre proseguono le indagini per chiarire la vicenda.

Il controllo sulla A/4 e la scoperta della pala nascosta

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fermo è avvenuto durante un servizio di vigilanza e controllo del territorio effettuato dagli agenti della Sezione Polizia Stradale di Venezia. Gli operatori hanno intercettato un autoarticolato nei pressi di Meolo (VE) e hanno deciso di procedere a un controllo approfondito sia dei documenti che del carico trasportato.

In un primo momento, la documentazione di trasporto fornita dal conducente è apparsa regolare. Tuttavia, l’attenzione degli agenti è stata attirata da un dettaglio insolito: dietro la merce regolarmente dichiarata, era stata abilmente occultata una macchina operatrice. Il conducente ha esibito dei documenti per giustificare il trasporto di questo macchinario, ma i poliziotti hanno subito notato delle incongruenze.

Documenti falsi e collegamenti con un furto in Lombardia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti hanno deciso di approfondire i controlli sulla documentazione relativa alla macchina operatrice. Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che i documenti presentati dal conducente erano falsi. Questo elemento ha fatto scattare ulteriori verifiche, anche in collaborazione con altre forze dell’ordine.

Nel corso delle indagini, è emerso che nella notte precedente, in un cantiere situato nella provincia di Monza Brianza, era stata sottratta una pala gommata molto simile a quella rinvenuta sull’autoarticolato. Il sospetto che il mezzo trasportato fosse proprio quello rubato ha trovato conferma grazie a una serie di riscontri tecnici e amministrativi.

L’arresto e le conseguenze per il conducente

Il conducente dell’autoarticolato, di nazionalità straniera, è stato immediatamente arrestato con l’accusa di ricettazione. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato associato al carcere in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

