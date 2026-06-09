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Un camionista è stato fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver percorso 10 km contromano sull’autostrada A26, nel tratto tra Romagnano Sesia e Vercelli Est. L’uomo, risultato positivo all’etilometro con un tasso di 2,18 g/l, è stato bloccato dalla Polizia Stradale, che ha anche disposto la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

La manovra per fermare il mezzo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi, durante il turno serale. Intorno alle ore 22.00, la sala operativa del Centro Operativo Polizia Stradale di Torino ha segnalato alle pattuglie della Sezione di Novara – Sottosezione di Romagnano Sesia, la presenza di un autoarticolato che procedeva contromano sull’autostrada A26 Voltri/Sempione, precisamente nel tratto compreso tra Romagnano Sesia e Vercelli Est.

Le due pattuglie in servizio si sono immediatamente attivate per raggiungere il tratto interessato. Durante l’avvicinamento, gli agenti hanno attuato il dispositivo “safety-car”, una procedura che consente di rallentare e bloccare i veicoli che sopraggiungono nel senso di marcia corretto, con l’obiettivo di prevenire possibili collisioni con il mezzo che procedeva in senso opposto.

Blocco e messa in sicurezza

L’autoarticolato è stato intercettato all’altezza dell’intersezione con l’A4 Torino-Milano. Grazie alle manovre di interruzione del traffico messe in atto dagli agenti, il mezzo è stato messo in sicurezza fuori dalla carreggiata, evitando così gravi conseguenze per gli altri utenti della strada.

Durante le fasi del controllo, gli operatori hanno riscontrato che il conducente si trovava in evidente stato di alterazione. Sottoposto alle prove con etilometro, l’uomo è risultato positivo con un valore di 2,18 g/l, ben oltre il limite consentito dalla legge. Le verifiche hanno inoltre permesso di accertare che l’autoarticolato aveva percorso contromano l’A26 dall’altezza dello svincolo di Vercelli Est per circa 10 km, urtando più volte il guard-rail, come testimoniato dai danni riportati sia dal veicolo che dalle infrastrutture autostradali.

Le conseguenze per il conducente

L’autista professionale è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per la pericolosa condotta di guida contromano. Nei suoi confronti è stata applicata la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi.

La sicurezza sulle autostrade

Questo episodio sottolinea l’importanza dei controlli e della presenza delle forze dell’ordine sulle principali arterie autostradali del Paese. L’intervento tempestivo della Polizia Stradale di Novara ha permesso di evitare conseguenze potenzialmente tragiche, garantendo la sicurezza degli automobilisti e prevenendo incidenti che avrebbero potuto avere esiti drammatici.

IPA