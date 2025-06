Camionista sente rumori sospetti a Ventimiglia, controlla il rimorchio e trova 10 clandestini a bordo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Dieci persone sono state scoperte all’interno di un rimorchio a Ventimiglia, dopo che un autotrasportatore ha segnalato rumori sospetti. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi presso l’autoporto della città ligure, quando i poliziotti hanno trovato il telone del rimorchio reciso e i soggetti privi di documenti identificativi.

Scoperta e intervento delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’autotrasportatore ha avvertito la Sala Operativa del Commissariato di P.S. di Ventimiglia dopo aver udito rumori provenienti dal vano rimorchio del suo autoarticolato. Gli agenti, giunti sul posto, hanno constatato che il telone perimetrale del rimorchio era stato tagliato e, una volta aperto il portellone posteriore, hanno rinvenuto 10 soggetti extracomunitari privi di documenti.

Denunce e provvedimenti

Condotti in Commissariato per gli accertamenti di rito, tutti i soggetti sono stati denunciati in concorso per il reato di danneggiamento. Inoltre, 5 di essi sono stati denunciati per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e colpiti dall’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni. Gli altri 5, invece, non sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui al Testo Unico Immigrazione, poiché già destinatari di un provvedimento espulsivo ancora nei termini.

Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Ventimiglia.

Fonte foto: IPA