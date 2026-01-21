Camionista travolto dal mais che trasportava a Dovera, 30enne morto dopo i soccorsi dei colleghi in ditta

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un camionista di 30 anni è morto a Dovera, seppellito dal mais che stava trasportando. La vittima, Josip Krizanec, ha perso la vita dopo essere travolto dal carico che doveva depositare nell’azienda di lavorazione ed essicazione di cereali per cui lavorava nel Cremonese, la ditta Santa Rita. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe stato causato probabilmente da un malfunzionamento del rimorchio. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Camionista seppellito dal carico di mais

L’incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 15 di mercoledì 21 gennaio, nello stabilimento dell’azienda nella frazione Roncadello del comune di Dovera, in provincia di Cremona.

Da quanto riportato dal Corriere della Sera, il lavoratore di nazionalità croata stava scaricando il mais dal camion vicino al silos di stoccaggio collocato nel retro della ditta, quando all’improvviso il sistema di apertura del rimorchio avrebbe ceduto, probabilmente per un guasto, seppellendo il 30enne sotto il carico del cereale.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Le indagini sull’incidente a Dovera

Prima di perdere i sensi, il camionista avrebbe fatto in tempo a urlare, richiamando l’attenzione dei colleghi.

Nonostante l’allarme scattato tra gli operai dell’azienda, accorsi per prestare i primi soccorsi al lavoratore, le condizioni di Krizanec sono apparse da subito serie.

Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha chiesto l’intervento di un’eliambulanza, decollata da Bergamo per trasportare d’urgenza il 30enne in ospedale: il camionista è morto però poco dopo l’arrivo al Papa Giovanni per le gravi ferite riportate nell’incidente.

Nella sede dell’azienda sono arrivati i carabinieri e gli ispettori dell’Agenzia tutela della salute Val Padana, che stanno ricostruendo la dinamica e le cause dell’accaduto.

Per permettere le indagini è stato sequestrato il rimorchio del camion.

I numeri delle morti sul lavoro

In attesa della pubblicazione del report ufficiale dell’Inail sull’anno appena terminato, secondo i dati aggiornati ai primi 10 mesi del 2025 sono 896 i decessi sui quasi 500mila infortuni sul lavoro registrati in Italia.

Dall’inizio del 2026 i morti sul lavoro, come sottolineato dall’associazione Anmil, sono già a quota otto, nell’arco di circa due settimane.