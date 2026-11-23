Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un autotrasportatore è stato fermato e denunciato per guida in stato di ebbrezza sull’autostrada A33 Asti-Cuneo. L’uomo è stato sottoposto a un controllo mentre guidava un mezzo pesante per il trasporto di merci: l’etilometro ha rilevato un tasso alcolemico superiore a 2 grammi per litro, nonostante per i conducenti professionali sia previsto il limite di zero.

Il controllo sull’autostrada A33 Asti-Cuneo

Il fermo è avvenuto nei giorni precedenti al 23 novembre, nel pomeriggio, durante un servizio mirato alle verifiche sul trasporto professionale lungo la A33 Asti–Cuneo. Gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Bra hanno intimato l’alt al camion per un controllo. Già dai primi accertamenti il conducente ha mostrato segni di alterazione psicofisica riconducibili all’assunzione di alcol.

Patente ritirata e camion affidato all’azienda

La prova con l’etilometro in dotazione alla pattuglia ha confermato la positività: il valore ha superato 2,0 g/l, ben oltre il limite di zero imposto dal Codice della Strada a chi svolge attività di guida professionale. Considerate la gravità della violazione e la tipologia del veicolo, gli agenti hanno deferito l’uomo in stato di libertà all’Autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, in base agli articoli 186 e 186-bis del Codice della Strada.

Nei confronti del conducente è stato disposto il ritiro immediato della patente, ai fini della sospensione, con la conseguente decurtazione dei punti previsti. L’autocarro, non potendo proseguire in condizioni di sicurezza, è stato affidato all’impresa di autotrasporto proprietaria.