Camionista ucciso nel parcheggio tir a Bolzano Sud, 32enne accoltellato a morte nella lite con un collega

Tragedia nella notte dell’11 ottobre in un parcheggio di Bolzano. Un camionista di 32 anni è morto dopo essere stato aggredito da un collega, che lo avrebbe colpito con un coltello al culmine di una lite. Il presunto aggressore, un uomo di 47 anni, è stato rintracciato e fermato dalla Polizia Stradale.

Bolzano, violenta lite in un parcheggio: un morto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori grazie al racconto di alcuni testimoni, due camionisti avrebbero iniziato a litigare presso un’area di sosta a Bolzano Sud, riservata a camion e altri mezzi pesanti.

L’omicidio si è verificato a Bolzano, presso un’area di sosta destinata a Tir

Al culmine della lite, uno dei due camionisti avrebbe colpito il collega con un coltello, ferendolo a morte.

Camionista ucciso da un collega

L’omicidio ha avuto luogo nella zona industriale della città, in piazza Primo Maggio. Entrambi i camionisti coinvolti nella lite nel parcheggio per Tir di Bolzano sono stati identificati: entrambi hanno origini rumene.

La vittima è un camionista di 32 anni, mentre il presunto assassino è un uomo di 47 anni.

Dopo l’aggressione, il camionista accoltellato è stato soccorso dai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il 47enne, nel frattempo, è fuggito a bordo del proprio camion.

Fermato il presunto assassino

I testimoni che hanno assistito all’aggressione del camionista hanno comunque fornito una descrizione del mezzo alla Squadra Mobile di Bolzano.

Le preziose testimonianze hanno permesso alla Polizia Stradale di individuare il fuggitivo nella notte, intorno alle 3.25. Il 47enne si trovava sulla A22, presso il parcheggio Laimburg.

Una volta fermato, gli agenti hanno subito notato le copiose tracce di sangue sui suoi abiti. È stato portato in Questura per l’interrogatorio ed è attualmente in stato di fermo, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.