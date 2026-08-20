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Un uomo di 48 anni è stato denunciato per percosse, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale a Perugia, dopo aver opposto resistenza agli agenti intervenuti per fermarlo mentre camminava barcollando sulla carreggiata. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a un provvedimento di allontanamento dalla città per quattro anni al fine di prevenire ulteriori condotte illecite.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto nei giorni scorsi in seguito a una segnalazione al Numero Unico di Emergenza. Gli agenti delle Volanti sono stati chiamati a intervenire lungo la Strada Tiberina Nord, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che, in evidente stato di alterazione, camminava barcollando sulla carreggiata, creando una situazione di potenziale pericolo per la circolazione stradale.

L’intervento degli agenti

Gli agenti, dopo aver effettuato le prime ricerche nella zona indicata, hanno individuato l’uomo all’altezza di Strada per Rancolfo. L’uomo, privo di documenti e in stato di agitazione, ha da subito mostrato un atteggiamento non collaborativo. Durante il controllo, ha rifiutato di fornire le proprie generalità e, nel corso delle operazioni di identificazione, ha colpito con un calcio alla coscia uno degli agenti intervenuti, configurando così il reato di percosse e resistenza a pubblico ufficiale.

Identificazione e precedenti

Vista la situazione, gli operatori hanno proceduto, non senza difficoltà dovute alla resistenza opposta dal 48enne, ad accompagnarlo presso gli Uffici della locale Questura. Anche qui, l’uomo ha continuato a rifiutare di fornire le proprie generalità, rendendo necessario il ricorso ai rilievi fotodattiloscopici del gabinetto di Polizia Scientifica per identificarlo. Dai successivi accertamenti in banca dati è emerso che l’uomo era già gravato da diversi precedenti di polizia e da provvedimenti di divieto di ritorno in altri Comuni, oltre a essere sottoposto a una misura di libertà vigilata disposta dal Tribunale di Firenze con specifiche prescrizioni a suo carico.

Il provvedimento di allontanamento

Considerata la necessità di prevenire possibili condotte recidive della stessa specie nel medesimo Comune, la Divisione Anticrimine della Questura di Perugia ha notificato all’uomo la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio. L’ordine prevede l’allontanamento dal Comune di Perugia e il divieto di farvi rientro per la durata di quattro anni.

La denuncia e i reati contestati

Al termine delle attività, la persona è stata denunciata in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia a pubblico ufficiale, percosse e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale. L’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di scongiurare ulteriori rischi per la sicurezza pubblica e di adottare misure preventive nei confronti di un soggetto già noto per comportamenti analoghi.

IPA