Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato arrestato un 28enne originario di Nicosia per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per soccorrerlo lungo la strada Gelso Bianco. L’uomo, in evidente stato confusionale, è stato notato dalla Polizia mentre chiedeva aiuto. In seguito, è stato trovato in possesso di cocaina e segnalato per detenzione per uso personale di droga.

L’intervento degli agenti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando una pattuglia della squadra volanti della Questura di Catania ha notato un uomo che camminava al centro della strada Gelso Bianco, urlando e chiedendo aiuto. L’uomo, un 28enne proveniente da Nicosia, appariva in uno stato di forte confusione mentale.

Gli agenti, resisi conto della situazione di pericolo per l’incolumità dell’uomo, hanno immediatamente accostato l’auto di servizio per prestare soccorso. Nel momento in cui si sono avvicinati per aiutarlo, il 28enne ha improvvisamente cambiato atteggiamento e ha sferrato due forti calci contro i poliziotti, per poi tentare la fuga correndo lungo la strada.

L’aggressione e il fermo

I poliziotti hanno inseguito l’uomo e, dopo pochi metri, sono riusciti a bloccarlo. Anche in questa circostanza, il 28enne ha opposto una violenta resistenza, colpendo gli agenti con gomitate nel tentativo di divincolarsi e fuggire nuovamente. Solo con notevoli difficoltà, gli operatori sono riusciti a metterlo in sicurezza e a procedere con i controlli di rito.

Il ritrovamento della droga

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nelle tasche dell’uomo due grammi di cocaina. Considerando anche le condizioni psico-fisiche del soggetto, si è ipotizzato che avesse assunto da poco la sostanza stupefacente.

L’arresto e le conseguenze

Il 28enne è stato quindi accompagnato negli uffici della Polizia, dove è stato formalmente arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Contestualmente, è stato segnalato in Prefettura per detenzione per uso personale di droga. L’uomo è stato poi condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima, come disposto dal PM di turno.

L’episodio si è verificato lungo la strada Gelso Bianco, una delle arterie principali della città di Catania. La presenza della pattuglia in zona ha consentito un intervento rapido, fondamentale per la sicurezza pubblica e per la tutela della salute del soggetto coinvolto.

IPA