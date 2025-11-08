Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due donne di nazionalità rumena sono state denunciate per ricettazione dopo essere state sorprese dalla Polizia di Stato mentre cercavano di vendere preziosi rubati in un negozio “compro oro” di Catania. Gli agenti hanno sequestrato circa 500 grammi di monili in argento, risultati provento di furto in abitazione.

Il controllo della Polizia e la scoperta dei preziosi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Etnea, nel cuore di Catania. Durante un normale servizio di pattugliamento, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” hanno notato due donne che camminavano tra i negozi con una vistosa busta in plastica, colma di oggetti preziosi ben visibili dall’esterno. Il comportamento sospetto delle due, unite alla presenza della busta, ha immediatamente attirato l’attenzione dei poliziotti.

L’intervento davanti al negozio compro oro

Gli agenti hanno seguito con discrezione gli spostamenti delle due donne, una 37enne e una 38enne, entrambe già note alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. Dopo averle osservate mentre si fermavano davanti a un negozio “compro oro”, i poliziotti sono intervenuti non appena le due sono entrate nell’esercizio commerciale, presumibilmente con l’intenzione di vendere i preziosi contenuti nella busta.

Il sequestro dei monili e le indagini sulla provenienza

Alla richiesta degli agenti di mostrare il contenuto del sacchetto, le due donne hanno esibito numerosi monili in argento, per un peso complessivo di circa 500 grammi. Gli oggetti sono stati immediatamente sequestrati. Attraverso rapidi accertamenti, la Polizia ha potuto verificare che i preziosi erano stati rubati pochi giorni prima durante un furto in un’abitazione della zona, episodio già denunciato dal legittimo proprietario.

Denuncia per ricettazione e sequestro dei beni

Le due donne, che non hanno fornito alcuna spiegazione sulla provenienza dei monili, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione. I preziosi sono stati posti sotto sequestro, in attesa di essere restituiti al proprietario.

