Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo legato alla camorra e condannato per mafia è stato colpito da un maxi sequestro di beni: il provvedimento, finalizzato alla confisca, è stato eseguito dalla Polizia a Napoli nell’ambito della normativa antimafia e ha riguardato immobili per un valore stimato di circa un milione di euro.

Camorra: maxi sequestro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Divisione Polizia anticrimine della questura di Napoli hanno dato esecuzione al decreto emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione, accogliendo la proposta del questore. Il destinatario è un uomo appartenente a un clan camorristico attivo nell’area nord del capoluogo partenopeo.

L’uomo è stato considerato riconducibile alla categoria della pericolosità sociale qualificata. È stato condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso ed è pregiudicato per reati in materia di sostanze stupefacenti e di armi, aggravati dalla finalità di agevolare la camorra.

Le verifiche sui patrimoni

Il sequestro è arrivato al termine di accertamenti patrimoniali svolti dagli investigatori della questura di Napoli insieme al commissariato di Frattamaggiore. Le verifiche hanno rilevato una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati dall’uomo e dai familiari e gli investimenti immobiliari, per i quali non è stata riscontrata un’adeguata giustificazione economica.

Gli immobili sequestrati

Il provvedimento ha interessato un intero fabbricato residenziale plurifamiliare, completato e abitato, composto da più livelli e dotato di aree pertinenziali. L’immobile si trova nel comune di Casandrino, in provincia di Napoli: è intestato formalmente alla figlia dell’uomo ed è stato costruito su un terreno acquistato in origine dalla moglie. Il valore complessivo dei beni sottoposti a sequestro è stato stimato in via preliminare in circa un milione di euro.

IPA