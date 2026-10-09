Camorra nel Casertano, confisca da 1,5 milioni a due imprenditori vicini al clan Belforte e a un funzionario

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Società, immobili e conti correnti per oltre 1,5 milioni di euro sono stati confiscati dal Centro Operativo Dia di Napoli, in esecuzione di due provvedimenti del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Il primo colpisce due fratelli imprenditori del calcestruzzo, arrestati nel 2014 e poi condannati per la loro contiguità con il clan Belforte di Marcianise. Secondo quanto riporta Ansa, l’azienda era lo strumento per pagare il pizzo: le fatture venivano gonfiate rispetto alle forniture reali per creare fondi neri da girare agli estorsori. I due, chiamati “le spie del pizzo”, organizzavano anche gli incontri tra il clan e gli imprenditori taglieggiati, che spesso si rivolgevano proprio a loro per sapere a chi andare per “mettersi a posto”. Il secondo provvedimento riguarda un pubblico ufficiale ritenuto organico al clan dei Casalesi, fermato per la prima volta nel 2000 per concorso in estorsione e associazione mafiosa. È in carcere dal 2010, dopo condanne per rapina, illecita concorrenza con minaccia o violenza, ricettazione, falso e distruzione di scritture contabili.