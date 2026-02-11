Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 21 persone arrestate il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri a Mondragone, dove è stata eseguita una misura cautelare personale per reati legati a un sodalizio camorristico. L’ordinanza, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, ha colpito un’organizzazione criminale accusata di associazione per delinquere di stampo camorristico, estorsione, incendio, detenzione e porto di armi, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, minaccia e lesioni personali. L’indagine, avviata nel settembre 2023, ha permesso di ricostruire la struttura e le attività del gruppo, riconducibile al “clan Gagliardi”.

Le indagini e la struttura del clan

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio nel settembre 2023 e si è avvalsa di attività tecniche e investigative che hanno permesso di far luce sull’esistenza di un’organizzazione criminale radicata a Mondragone e nei comuni limitrofi. Il sodalizio, secondo quanto emerso, era caratterizzato da una struttura stabile e articolata, riconducibile al “clan Gagliardi”. Questo gruppo si sarebbe riorganizzato dopo lo scioglimento dello storico “clan La Torre”, per anni egemone nel territorio e legato alla più nota compagine camorristica dei clan dei casalesi.

Le accuse e le misure cautelari

L’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale è stata emessa nei confronti di 21 persone: 13 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 3 all’obbligo di presentazione alla P.G.. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo camorristico, estorsione, incendio, detenzione e porto di armi, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, minaccia e lesioni personali. L’indagine ha evidenziato come il gruppo fosse guidato da un esponente di vertice, attualmente detenuto, che avrebbe continuato a impartire direttive dal carcere tramite fiancheggiatori rimasti in libertà.

Metodi violenti e controllo del territorio

Il sodalizio si sarebbe distinto per una spiccata attitudine alla violenza, utilizzata per creare un clima di assoggettamento e intimidazione. Secondo gli investigatori, l’obiettivo era garantire il controllo delle attività economiche locali e la realizzazione di profitti illeciti, secondo un programma criminoso senza limiti temporali. Numerosi episodi di estorsione ai danni di imprenditori e operatori commerciali sono stati documentati, spesso accompagnati da aggressioni fisiche e incendi di autovetture. Parte dei proventi sarebbe stata destinata al sostentamento di detenuti considerati vicini al clan.

Atti intimidatori e tentativi di affiliazione

Le attività investigative hanno inoltre permesso di documentare la programmazione di un grave atto intimidatorio: alcuni aspiranti affiliati, per dimostrare la propria fedeltà e ottenere l’ingresso nel sodalizio, oltre a sottoporsi al rito della “pungitura” facendo uscire sangue dal dito, avrebbero dovuto esplodere colpi d’arma da fuoco contro la caserma del Reparto Territoriale dei Carabinieri. L’azione non si è concretizzata grazie all’adozione di misure di difesa e servizi di prevenzione mirati.

Il traffico di droga come principale fonte di guadagno

Un altro aspetto centrale emerso dall’indagine riguarda la gestione di una strutturata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, crack e hashish. Questa attività era considerata la principale fonte di guadagno per l’organizzazione. Migliaia di cessioni sono state documentate, spesso realizzate tramite una rete di consegne a domicilio: una piccola flotta di scooter permetteva agli spacciatori di raggiungere rapidamente gli acquirenti, replicando un vero e proprio servizio “delivery”. All’attività avrebbero preso parte anche soggetti esterni al clan.

Sequestri e materiale rinvenuto

Nel corso dei riscontri investigativi sono stati sequestrati complessivamente 1.100 grammi di cocaina e 500 grammi di hashish, oltre a una pistola Beretta calibro 7,65 con serbatoio e 9 cartucce, e una pistola Beretta modello 84 con serbatoio e 36 cartucce dello stesso calibro. Questi sequestri confermano la pericolosità e l’operatività del gruppo criminale.

L’operazione rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata che opera nel territorio di Mondragone e nei comuni circostanti. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori responsabilità e ricostruire l’intera rete di relazioni e attività illecite riconducibili al clan Gagliardi.