Campagna anti Meloni con manifesti "quando c'era lei", FdI provoca Renzi: "Nessun inciucio e soldi all'estero"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Botta e risposta sui manifesti tra Italia Viva e Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha risposto alla campagna lanciata dai renziani con protagonista proprio la premier con riferimenti, anche grafici, al Ventennio. “Finché ci sarà lei” è il claim usato da Fdi per replicare al “Finché c’era lei” del partito di Matteo Renzi: “Finché ci sarà lei niente soldi dall’estero ai parlamentari”, recita ad esempio uno di questi.

La campagna anti Meloni di Italia Viva

La campagna pubblicitaria di Italia Viva, per la donazione del 2xmille, è diventata subito un caso.

Con toni e grafica che sono un esplicito richiamo al Ventennio fascista: La scritta “Quando c’era lei, i treni arrivavano in ritardo” è apparsa sui maxi-schermi delle stazioni delle grandi città.

Matteo Renzi l’ha definita una “campagna di comunicazione ironica e vincente”. Il “Quando c’era lei” è stato poi accompagnato da altre frasi come “la benzina si pagava di più” o “l’Italia era meno sicura”.

La risposta di Fratelli d’Italia

Il aprtito di Giorgia Meloni non ha tardato a replicare, giocando sugli stessi toni e caratteri in stile Ventennio.

E al claim “Finché c’era lei”, FdI ha replicato con “Finché ci sarà lei”. “Finché ci sarà lei, niente soldi all’estero ai parlamentari”, si legge in uno dei manifesti postati sui social.

Il riferimento è alla norma approvata per impedire proprio a Matteo Renzi di essere pagato per le sue conferenze all’estero.

“Finché ci sarà lei, nessun inciucio di palazzo. La volontà popolare verrà rispettata”, dice un altro manifesto del partito di Giorgia Meloni.

Botta e risposta Renzi-Meloni

Sulla campagna Renzi e Meloni hanno già avuto modi di confrontarsi e scambiarsi opinioni ma anche frecciate.

La premier ha scritto una lettera al quotidiano La Stampa, smentendo di essersi infuriata per i manifesti: “Non mi sono infuriata: è efficace, faccia pure”, ha detto la premier.

“Ha fatto bene Giorgia Meloni a smorzare i toni facendoci i complimenti“, ha scritto Renzi sui social, dopo aver, a sua volta, contattato il quotidiano torinese per la replica.

Renzi ha detto che la premier si è congratulata privatamente per l’idea comunicativa di Italia Viva ma ha smentito alcuni passaggi della versione della Meloni, spiegando che ai piani alti del governo la campagna avesse provocato un vero e proprio “panico”.

Quando abbiamo piazzato nelle stazioni i cartelloni è scattato il panico dalle parti del governo. Non so se qualcuno tra una sagra e l’altra lo abbia detto a Salvini, ma sicuramente qualcuno lo ha detto a chi ci ha censurato obbligandoci a cambiare messaggio, pena la impossibilità di proseguire la campagna”, ha spiegato Renzi.

Il 2xmille e l’originalità comunicativa

La campagna di Italia Viva è legata alla promozione del cosiddetto 2xmille, che è la principale fonte di finanziamento dei partiti.

Tramite il 2xmille, infatti, ogni contribuente può decidere se dare a un particolare partito lo 0,2% delle tasse comunque da versare allo Stato.

Al di là delle inevitabili polemiche (pare addirittura che ci siano state telefonate di protesta fra il governo e la dirigenza delle Ferrovie dello Stato) sui social la campagna di Italia Viva e la replica di Fratelli d’Italia viene apprezzata da molti proprio per l’originalità comunicativa.