Oltre 3,5 tonnellate di riso sequestrate dai Carabinieri per la tutela Agroalimentare a Campagnola Emilia. Il prodotto, privo di documentazione sulla tracciabilità e in procinto di essere commercializzato come italiano, è stato rinvenuto in un deposito alimentare in condizioni igienico-sanitarie carenti. L’intervento, svolto con la collaborazione dell’A.U.S.L. di Reggio Emilia, si inserisce nell’ambito dei controlli previsti dal Ministero dell’Agricoltura per la prevenzione delle frodi alimentari e la tutela del consumatore.

Controllo straordinario nel deposito alimentare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il Reparto per la tutela Agroalimentare di Parma, insieme al personale dell’A.U.S.L. di Reggio Emilia, ha effettuato un controllo mirato presso un deposito alimentare situato a Campagnola Emilia. L’attività è stata pianificata nell’ambito delle linee operative stabilite dalla Cabina di Regia, organo di coordinamento del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Sequestro di riso senza tracciabilità

Durante l’ispezione, i militari hanno individuato oltre 3,5 tonnellate di riso sfuso, stoccato all’interno di big bags alimentari. Il prodotto era privo della documentazione necessaria a garantirne la rintracciabilità, requisito fondamentale per la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori. Per questo motivo, il riso è stato sottoposto a sequestro, impedendone la commercializzazione illecita.

Etichettatura ingannevole e provenienza estera

Un ulteriore elemento emerso dal controllo riguarda l’etichettatura del riso. Sebbene il prodotto fosse presentato come italiano, le verifiche hanno permesso di accertare che la reale provenienza era l’Uruguay. Questo aspetto ha fatto scattare ulteriori accertamenti per contrastare possibili frodi alimentari e tutelare il Made in Italy, uno dei settori più esposti al rischio di contraffazione.

Condizioni igienico-sanitarie e sanzioni

I locali adibiti a deposito alimentare dalla società sono risultati in condizioni igienico-sanitarie carenti. A seguito di questa situazione, sono state impartite prescrizioni specifiche per il ripristino degli standard richiesti e sono state comminate sanzioni amministrative ai responsabili della struttura.

L’impegno dei Carabinieri nella tutela agroalimentare

L’operazione di Campagnola Emilia conferma il costante impegno dei Carabinieri per la tutela Agroalimentare. L’obiettivo è garantire la sicurezza dei consumatori, difendere la qualità dei prodotti italiani e prevenire le frodi alimentari. Attraverso controlli mirati e la collaborazione con altri enti, come l’A.U.S.L. di Reggio Emilia, le forze dell’ordine continuano a presidiare il settore agroalimentare, contrastando pratiche illecite e promuovendo la trasparenza nella filiera.

