La Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di allerta meteo per alcune aree del Sud Italia. L’allerta riguarda in particolare i settori di Campania e Calabria, dove per la giornata di venerdì 24 ottobre sono attese condizioni meteorologiche avverse, con venti di burrasca e rischio idrogeologico. La decisione arriva a seguito di una perturbazione di origine atlantica che sta interessando il Paese, portando piogge intense soprattutto al Nord e in Toscana, ma che nelle prossime ore si sposterà rapidamente verso i Balcani, lasciando però in eredità forti venti e mareggiate sulle regioni meridionali.

Le previsioni meteo: venti di burrasca e mareggiate al Sud

Secondo quanto comunicato dalla Protezione Civile, la perturbazione atlantica che ha già portato maltempo su gran parte dell’Italia, con precipitazioni intense soprattutto al Nord e sulla Toscana, si sta rapidamente spostando verso est. Tra la serata di oggi e la notte, il fronte perturbato raggiungerà i Balcani, determinando un progressivo esaurimento delle piogge sulle regioni settentrionali e centrali. Tuttavia, il passaggio della perturbazione favorirà l’arrivo di venti molto forti dai quadranti occidentali sulle regioni meridionali, in particolare su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia.

Le raffiche potranno raggiungere intensità di burrasca forte soprattutto sui rilievi appenninici e sulle zone montuose della Sicilia. Sulle coste esposte, sono previste forti mareggiate, che potrebbero causare disagi e danni alle infrastrutture costiere e alle attività marittime.

Allerta gialla su Campania e Calabria: i dettagli

Alla luce delle condizioni previste, la Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, venerdì 24 ottobre, una allerta gialla su alcuni settori di Campania e Calabria. L’allerta gialla indica una situazione di potenziale rischio per la popolazione e il territorio, in particolare per quanto riguarda possibili criticità idrogeologiche e idrauliche. Queste criticità possono manifestarsi sotto forma di allagamenti, frane, smottamenti e difficoltà nella circolazione stradale, soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Il bollettino nazionale di criticità e di allerta, consultabile sul sito della Protezione Civile, riporta una sintesi aggiornata delle aree a rischio e delle misure di prevenzione adottate. Le autorità locali sono state invitate ad attivare i sistemi di protezione civile e a monitorare costantemente l’evolversi della situazione.

Le cause dell’allerta: perturbazione atlantica e venti occidentali

L’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia è causata da una perturbazione di origine atlantica, che ha portato nelle ultime ore piogge abbondanti e temporali soprattutto sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Il rapido spostamento del fronte verso i Balcani determinerà una cessazione delle precipitazioni, ma lascerà in eredità una intensa ventilazione dai quadranti occidentali sulle regioni del Sud.

Questi venti di burrasca sono particolarmente insidiosi perché possono provocare danni a strutture, alberi e linee elettriche, oltre a rendere pericolosa la navigazione e le attività lungo le coste. Le mareggiate previste sulle coste esposte di Campania, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia rappresentano un ulteriore elemento di rischio, soprattutto per le zone già colpite da precedenti episodi di maltempo.

Le zone più a rischio: focus su Campania e Calabria

Le regioni di Campania e Calabria sono quelle maggiormente interessate dall’allerta gialla diramata dalla Protezione Civile. In queste aree, la combinazione di venti di burrasca, mareggiate e possibili criticità idrogeologiche rende necessario un monitoraggio costante e l’adozione di tutte le misure di prevenzione possibili.

In particolare, i settori appenninici e le zone costiere sono considerati i più vulnerabili, sia per la possibilità di frane e smottamenti che per il rischio di allagamenti dovuti alle mareggiate. Le autorità locali hanno già predisposto piani di emergenza e squadre di intervento pronte a intervenire in caso di necessità.

