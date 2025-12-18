NOTIZIE
Temi Caldi:

Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno Holding per 100 milioni, closing nel 2026: boom in Borsa

Accordo raggiunto tra Campari e Illva Saronno Holding, che acquisirà Amaro Averna e mirto Zedda Piras: volano in borsa le azioni

Pubblicato: Aggiornato:

alessia seminara

Alessia Seminara

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Campari ha raggiunto un accordo con Illva Saronno Holding per la cessione di Amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni di euro. L’operazione rientra in un piano di riorganizzazione e prevede la cessione di marchi, stabilimenti e parte del personale. Dopo la diffusione della notizia, le azioni Campari hanno registrato un rialzo in Borsa.

Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno Holding

È stato raggiunto un accordo tra Campari Group e Illva Saronno Holding, già proprietaria di Disaronno e dei vini Duca di Salaparuta e Florio.

Campari cederà due marchi storici, Amaro Averna e mirto Zedda Piras, nell’ambito di un accordo dal valore complessivo di 100 milioni di euro.

bottiglie di CampariANSA

Bottiglie di Campari

La mossa dell’azienda fa parte di un più ampio piano, volto a concentrare il gruppo su altri segmenti strategici.

Sebbene l’accordo sia stato ufficializzato, l’operazione si concluderà probabilmente a metà 2026.

Cosa prevede la vendita

La vendita di Averna e Zedda Piras a Illva Saronno Holding prevede la creazione di una nuova società, nella quale confluiranno tutte le attività legate ai due storici liquori.

La trattativa riguarda infatti non solo i marchi. Campari cederà anche gli storici stabilimenti produttivi di Caltanissetta, in Sicilia, e di Alghero, in Sardegna.

Verranno inoltre ceduti i prodotti finiti in magazzino e alcuni dipendenti.

Azioni Campari in rialzo in Borsa

La notizia dell’accordo raggiunto tra Campari e Illva Saronno Holding ha ovviamente avuto effetti sulle quotazioni in Borsa.

Secondo quanto riportato da Borsa Italiana, nell’aggiornamento delle ore 9.19 del 18 dicembre, il titolo Campari si attestava a 5,828 euro, in rialzo dell’1,08% rispetto alla giornata di ieri.

I dati, comunque, si modificano costantemente: alle ore 9.30 il titolo segnava un valore di 5,808, mantenendo un rialzo dello 0,73% rispetto alla giornata precedente.

Alle 9.40, infine, il titolo segnava un valore di 5,796 (+0,52%).

La notizia della cessione, in generale, segna dunque, una mattinata positiva per il titolo Campari e per gli investitori.

campari-averna-zedda-piras-illva-saronno-holding ANSA

Leggi anche

Salute

Ultime Notizie

Ford

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo