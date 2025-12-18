Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno Holding per 100 milioni, closing nel 2026: boom in Borsa
Accordo raggiunto tra Campari e Illva Saronno Holding, che acquisirà Amaro Averna e mirto Zedda Piras: volano in borsa le azioni
Campari ha raggiunto un accordo con Illva Saronno Holding per la cessione di Amaro Averna e mirto Zedda Piras per 100 milioni di euro. L’operazione rientra in un piano di riorganizzazione e prevede la cessione di marchi, stabilimenti e parte del personale. Dopo la diffusione della notizia, le azioni Campari hanno registrato un rialzo in Borsa.
- Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno Holding
- Cosa prevede la vendita
- Azioni Campari in rialzo in Borsa
Campari cede Averna e Zedda Piras a Illva Saronno Holding
È stato raggiunto un accordo tra Campari Group e Illva Saronno Holding, già proprietaria di Disaronno e dei vini Duca di Salaparuta e Florio.
Campari cederà due marchi storici, Amaro Averna e mirto Zedda Piras, nell’ambito di un accordo dal valore complessivo di 100 milioni di euro.
Bottiglie di Campari
La mossa dell’azienda fa parte di un più ampio piano, volto a concentrare il gruppo su altri segmenti strategici.
Sebbene l’accordo sia stato ufficializzato, l’operazione si concluderà probabilmente a metà 2026.
Cosa prevede la vendita
La vendita di Averna e Zedda Piras a Illva Saronno Holding prevede la creazione di una nuova società, nella quale confluiranno tutte le attività legate ai due storici liquori.
La trattativa riguarda infatti non solo i marchi. Campari cederà anche gli storici stabilimenti produttivi di Caltanissetta, in Sicilia, e di Alghero, in Sardegna.
Verranno inoltre ceduti i prodotti finiti in magazzino e alcuni dipendenti.
Azioni Campari in rialzo in Borsa
La notizia dell’accordo raggiunto tra Campari e Illva Saronno Holding ha ovviamente avuto effetti sulle quotazioni in Borsa.
Secondo quanto riportato da Borsa Italiana, nell’aggiornamento delle ore 9.19 del 18 dicembre, il titolo Campari si attestava a 5,828 euro, in rialzo dell’1,08% rispetto alla giornata di ieri.
I dati, comunque, si modificano costantemente: alle ore 9.30 il titolo segnava un valore di 5,808, mantenendo un rialzo dello 0,73% rispetto alla giornata precedente.
Alle 9.40, infine, il titolo segnava un valore di 5,796 (+0,52%).
La notizia della cessione, in generale, segna dunque, una mattinata positiva per il titolo Campari e per gli investitori.