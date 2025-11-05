Campi Flegrei, allerta gialla per rischio vulcanico e 5 scosse di terremoto in poche ore fino a magnitudo 2,4
Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla con l’adozione della fase 2 di Attenzione dopo le recenti rilevazioni dell’attività vulcanica nei Campi Flegrei. Nelle ultime ore, nella zona sono state segnalate diverse scosse di terremoto, tra i quali uno di magnitudo 2,4 che è stato registrato dall’INGV alle 19.48 del 4 novembre.
Numerosi eventi sismici hanno scosso i Campi Flegrei nella serata del 4 novembre, con scosse registrate anche nel cuore della notte.
Il Dipartimento della Protezione Civile ha quindi provveduto a diramare un’allerta gialla per rischio vulcanico, con adozione della fase 2 di Attenzione.
Lo sciame sismico è iniziato alle 19.48 del 4 novembre
L’attivazione di questa fase prevede maggiori attività di monitoraggio sullo stato vulcanico. Inoltre, verranno verificate le misure operative previste nelle pianificazioni di protezione civile.
La fase 2 prevede infine attività di prevenzione non strutturale mirata: formazione, informazione ed esercitazioni.
Nella serata del 4 novembre 2025, la zona dei Campi Flegrei è stata interessata da una serie di scosse di terremoto che si sono susseguite a poca distanza temporale l’una dall’altra.
La prima si è verificata alle 19.48 ed è stata la più intensa: i dati dell’INGV riportano in effetti una magnitudo di 2,4.
Gli eventi sismici sono andati avanti per ore, fino a notte inoltrata. Queste le scosse avvertite, secondo i dati dell’INGV:
- Md 2.4 il 4 novembre ore 19:48:22
- Md 1.9 il 4 novembre ore 20:32:53
- Md 1.1 il 4 novembre ore 21:31:53
- Md 1.8 il 4 novembre ore 21:39:28
- Md 1.0 il 5 novembre ore 02:36:19.
La pianificazione per rischio vulcanico recentemente aggiornata
L’attivazione dell’allerta gialla e l’adozione della fase 2 di Attenzione sono in linea con l’aggiornamento della pianificazione nazionale per il rischio vulcanico che riguarda i Campi Flegrei.
Tale aggiornamento, che deriva dagli studi più recenti, si è concluso con una revisione delle misure da adottare.
Tra il 5 e il 6 novembre, la zona dei Campi Flegrei sarà interessata da un’esercitazione, per completare quella già avvenuta su base nazionale in Campania dal 9 a 12 ottobre 2024.
L’esercitazione è stata organizzata dal Dipartimento di Protezione Civile della Regione Campania.