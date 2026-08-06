Campi Flegrei, scontro tra Musumeci e il sindaco di Bacoli: "Vomita contro il Governo", "Non m'inchino"

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Il ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci e il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione hanno avuto un diverbio sulla gestione del bradisismo dei Campi Flegrei, che di recente ha causato un terremoto di magnitudo 4.7 che ha danneggiato molte abitazioni. Musumeci ha accusato Della Ragione di elogiare il Governo a Roma e di criticarlo una volta tornato sul territorio. Della Ragione, in risposta, ha attaccato il ministro e l’intero esecutivo.

L’attacco di Musumeci

Durante un intervento alla Camera dei Deputati il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci ha attaccato, senza mai nominarlo, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, dichiarando:

C’è un sindaco che quando viene a Roma fa inchini e abbonda negli elogi al governo poi quando torna sul territorio, alle televisioni private continua a vomitare veleno contro il governo.

ANSA

Mesumeci stava rispondendo a un’informativa alla Camera sugli eventi sismici che stanno colpendo l’area dei Campi Flegrei, in cui si trova anche Bacoli.

La risposta di Della Ragione

Della Ragione ha immediatamente risposto al ministro Musumeci con un post sul proprio profilo Facebook, in cui ha attaccato direttamente l’esecutivo per la sua gestione della situazione nei Campi Flegrei.

“Il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, ha deciso che la sua priorità non è mettere in sicurezza i Campi Flegrei. Perché, come lui dice, non è un obiettivo raggiungibile. E già questo è, di per sé, un fatto grave. Ma ha ritenuto necessario investire tempo in Parlamento per attaccare il Sindaco di Bacoli. Senza contraddittorio, a testa bassa. E con tanta ira” ha scritto Della Ragione.

“Dice che ‘vomito veleno’. Confonde il rispetto istituzionale con ‘inchini’. Dice che ‘sto con i farisei’. Una roba incredibile“.

Cosa sta succedendo ai Campi Flegrei

Lo scorso venerdì 31 luglio si è verificato a Pozzuoli, la città più importante dei Campi Flegrei, un terremoto di magnitudo 4,7, il più forte degli ultimi anni in un’area abituata a molte scosse, anche consecutive, ma di bassa intensità (bradisismo).

Non ci sono stati morti, ma 26 persone sono rimaste ferite e molti edifici hanno subito gravi danni. Tra le città più colpite c’è la stessa Bacoli.

Al momento ci sarebbero circa 140 famiglie, 320 persone, sfollate, che non possono rientrare nelle proprie abitazioni perché ritenute pericolose.