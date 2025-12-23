Campione di Biathlon Sivert Bakken trovato morto in hotel a Passo Lavazè, 27enne aveva sofferto di pericardite

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Sivert Bakken, campione norvegese di biathlon, è morto a soli 27 anni. Lo sportivo è stato trovato senza vita in un hotel a Passo Lavazè, in val di Fiemme, in Trentino Alto Adige, dove si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra. La causa del decesso sarebbe legata a un malore: due anni fa Bakken aveva dovuto interrompere l’attività agonistica a causa di una pericardite.

La morte del campione di Biathlon Sivert Bakken

Sivert Bakken, dunque, è morto a causa di un malore mentre era in vacanza in Val di Fiemme.

A trovarlo senza vita, nella stanza di un hotel a Passo Lavazè, sono stati alcuni compagni di squadra, allarmati per il fatto di non averlo visto scendere per la colazione.

Sivert Bakken durante una gara

Il 19 dicembre il campione di biathlon norvegese aveva partecipato alla sua ultima gara in Francia, la 10km sprint ad Annecy.

Chi era Sivert Bakken

Nato a Lillehammer nel 1998, Sivert Bakken aveva vinto due medaglie di bronzo e un argento ai Mondiali juniores tra il 2018 e il 2019.

Nel 2017 si era messo al collo una medaglia d’oro a una di bronzo ai Mondiali giovanili, mentre nel 2022 a vinto la Coppa del Mondo di partenza in linea.

Due anni fa era stato costretto a fermarsi per una pericardite ma poi era rientrato nel giro della Nazionale norvegese: era anche tra i convocabili in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Che cosa è la pericardite

la pericardite di cui ha sofferto il campione di Biathlon Sivert Bakken, è un’infiammazione del pericardio, cioè la sacca che avvolge e protegge il cuore, composta da due membrane separate da un sottile strato di liquido.

In genere a provocare l’infiammazione del pericardio è un’infezione virale, mentre più raramente possono essere batteri, funghi o parassiti.

La pericardite può anche comparire dopo un infarto o dopo traumi al cuore e al torace, oppure a causa di malattie come l’artrite reumatoide, l’insufficienza renale o varie forme tumorali.

I sintomi della pericardite

Tra i sintomi della pericardite il dolore al petto è il più comune.

Ma ve ne sono anche altri come il fiato corto, palpitazioni, febbre (non alta), sensazione di stanchezza, tosse e gonfiore addominale o degli arti inferiori.

Infine va considerato che molti sintomi della pericardite sono simili a quelli di altre malattie cardiache o polmonari. Rivolgersi al proprio medico o al pronto soccorso al manifestarsi dei primi sintomi è dunque essenziale.