Campo largo, Giuseppe Conte avverte Elly Schlein su Matteo Renzi: "Può farci perdere le elezioni 2027"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Per Giuseppe Conte uno dei principali scogli per la vittoria alle prossime elezioni politiche si chiama Matteo Renzi. Il leader del Movimento Cinque Stelle lo ha detto chiaramente a Bruno Vespa sulle pagine del nuovo libro presentato dal conduttore di Porta a Porta, nei giorni delle grandi manovre del campo progressista su primarie e programma. L’ex presidente del Consiglio aveva già avvertito Elly Schlein sul rischio di incompatibilità tra Italia Viva e M5s, che potrebbe ora diventare una nuova condizione dettata all’alleata.

L’avvertimento di Giuseppe Conte

Giuseppe Conte non aveva mancato di esprimere pubblicamente e di persona alla segretaria Pd i suoi timori di essere “depotenziato” agli occhi dei propri elettori dalla presenza di Matteo Renzi all’interno del Campo largo, chiedendo alla stessa Schlein “garanzie” sull’ex premier.

Una presa di posizione che sembra essere diventata più netta nelle anticipazioni dell’ultimo libro di Bruno Vespa, Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein: “La presenza di Italia viva nella coalizione non è un problema nostro, ma dell’Italia. Se una parte dell’elettorato del M5S non andasse a votare per la presenza di Renzi, noi non manderemmo mai a casa Meloni” ha dichiarato il leader dei Cinque Stelle senza giri di parole.

ANSA

Le garanzie su Matteo Renzi dentro il Campo largo

In uno dei passaggi dedicati dal giornalista Rai alle dinamiche convulse dentro il centrosinistra in vista delle elezioni, Conte è tornato a ribadire i suoi forti dubbi su Renzi e la necessità che Schlein faccia da suo garante.

“Poiché è stato il Partito democratico a volere che Renzi stesse con noi è la sua segretaria a doversi assumere la responsabilità di ottenere garanzie politiche che ci salvaguardino dal depotenziamento dell’alleanza che Renzi può portare, e prevengano instabilità future” ha affermato ancora l’ex premier mettendo le cose in chiaro.

Il chiarimento primarie del centrosinistra

Nello stesso giorno dell’annuncio dell’accordo sulle tempistiche delle primarie del Campo largo al termine del vertice tra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, le parole del leader del M5S nel libro di Bruno Vespa confermano le consultazioni interne alla coalizione e cercano di spiegare le indecisioni fatte vedere finora dai leader.

“Mi pare chiaro che le faremo e io ci sono – ha assicurato Conte – Ma era doveroso esplorare la possibilità di un metodo alternativo, poteva essere il criterio che abbiamo seguito in tutte le elezioni regionali in cui siamo andati in coalizione: discutere con tutte le forze politiche il candidato più competitivo “.

Secondo il punto di vista dell’ex presidente del Consiglio, lui e Elly Schlein offrono “due profili con temperamenti e sensibilità differenti, ma siamo accomunati dal medesimo obiettivo di realizzare un progetto di cambiamento del Paese e starà al nostro senso di responsabilità fare in modo che non sia uno scontro tra avversari, ma un grande momento di democrazia e partecipazione”.