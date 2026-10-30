Campo largo trova l'intesa per le primarie, accordo tra Schlein, Conte e Bonelli-Fratoianni per le elezioni

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Il campo largo ha trovato l’accordo sulle primarie per scegliere il candidato premier alle elezioni politiche del 2027. Dopo quasi tre ore di confronto, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno stabilito che la consultazione si terrà entro febbraio. Prima, però, i partiti dovranno definire un programma comune, mentre per dicembre è prevista una mobilitazione nazionale contro il Governo Meloni.

Campo largo, primarie entro febbraio 2027: trovato l’accordo tra Schlein e Conte

La decisione è stata annunciata venerdì 30 ottobre, al termine di una riunione in videocollegamento iniziata alle 11.30 e conclusa intorno alle 14.30. Al confronto hanno partecipato la segretaria del Pd Elly Schlein, il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e i leader di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Le primarie si svolgeranno entro febbraio 2027, anche se non è stata ancora fissata una data precisa. L’intesa supera le divergenze: Conte infatti avrebbe preferito anticipare il voto a gennaio, mentre il Pd aveva indicato tempi più lunghi.

Per quanto riguarda le candidature, Schlein e Conte sono i principali protagonisti del confronto, ma la coalizione dovrà ancora stabilire le regole della consultazione.

Il programma del campo largo entro novembre

Prima delle primarie, i partiti dovranno trovare un’intesa sui contenuti. Il programma comune dovrà essere pronto entro novembre e i lavori partiranno già dalla prossima settimana, coinvolgendo anche Italia Viva, Più Europa, Più Uno e Progetto Civico.

Tra i temi più delicati ci sono la politica estera, soprattutto per quanto riguarda l’invio di armi all’Ucraina, e la proposta di una tassa sui grandi patrimoni sostenuta da Avs, sulla quale Conte è in disaccordo. Maggiore convergenza, invece, su salario minimo e congedo parentale paritario.

A dicembre la manifestazione contro il governo Meloni

L’accordo prevede anche una mobilitazione nazionale a dicembre, durante la discussione parlamentare sulla manovra economica. I quattro leader contestano al Governo Meloni l’aumento del costo della vita, la debole crescita economica e l’allargamento delle disuguaglianze.

La manifestazione sarà aperta anche alle organizzazioni sociali e a chi vorrà partecipare. Intanto, sul fronte del centrodestra, Giorgia Meloni ha escluso un’alleanza con Roberto Vannacci, mentre gli ultimi sondaggi politici fotografano i rapporti di forza tra i partiti in vista delle elezioni.