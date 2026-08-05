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È di un centinaio di poliziotti impegnati e 65 persone identificate il bilancio di una vasta operazione di controllo straordinario condotta dalla Polizia di Stato all’alba di martedì 4 agosto nel campo nomadi di Lungargine San Lazzaro a Padova. L’intervento, disposto dal Questore Marco Odorisio, è stato motivato dal recente aumento di reati riconducibili a soggetti residenti nell’insediamento.

Operazione ad alto impatto: le forze in campo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la partecipazione di numerosi reparti: Squadra Mobile, Immigrazione, Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Padova, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Veneto ed Emilia Romagna, Sezione Polizia Stradale, II Reparto Mobile di Padova, Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica, Unità cinofila e l’elicottero dell’8° Reparto Volo di Firenze. L’azione è stata pianificata per presidiare ogni varco della recinzione e garantire un controllo capillare dell’area, composta da 17 unità residenziali tra fisse e mobili.

Controlli e identificazioni: numeri e risultati

Nel corso dell’operazione sono state identificate 65 persone, di cui 26 minori. Molti degli identificati risultano gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, tra cui furti, rapine, estorsioni, ricettazione, danneggiamento, lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Una donna è stata denunciata per inottemperanza al Foglio di Via obbligatorio da Padova a suo carico dal 2025. All’interno del campo sono stati trovati anche due soggetti sottoposti a detenzione domiciliare e una terza persona in affidamento in prova ai servizi sociali.

Perquisizioni e sequestri: armi, droga e veicoli

Durante i controlli, la Polizia Scientifica ha effettuato una ricognizione dell’area verde con un rilevatore di metalli, alla ricerca di refurtiva o armi. L’unità cinofila antidroga ha monitorato la baraccopoli per individuare eventuali sostanze stupefacenti, dato che alcuni ospiti risultano segnalati come assuntori di droga. La Polizia Stradale ha rinvenuto una Opel Astra priva di assicurazione e segnalata come mezzo utilizzato per reati predatori quali furti in danno di Autogrill: l’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.

Inoltre, sono stati controllati 16 mezzi all’interno del campo e 88 nelle immediate vicinanze, con verifiche sui numeri di matricola dei telai. Sono state eseguite due perquisizioni delegate dalla Procura di Venezia per resistenza a pubblico ufficiale, in relazione a una fuga rocambolesca avvenuta il 21 luglio dopo sospetti furti in Autogrill della zona.

Il campo nomadi come base per reati predatori

L’operazione si è resa necessaria a seguito del ruolo del campo nomadi di Lungargine San Lazzaro, spesso individuato come base per la commissione di reati predatori quali furti e rapine sia in città che in altre province del Nord Italia. Numerosi episodi recenti confermano questa tendenza: il 19 settembre 2025, la Squadra Mobile ha arrestato in flagranza due 43enni originari di Venezia e residenti nel campo, sorpresi a commettere un furto su un’auto in sosta in via Vigonovese a Padova. Con loro sono stati denunciati anche i figli di uno dei due, un 18enne e un 22enne, fuggiti e poi bloccati dopo un inseguimento a piedi.

L’indagine era partita da episodi analoghi avvenuti nei giorni precedenti, che avevano permesso di individuare una BMW grigia utilizzata per furti aggravati su auto a Padova e nei comuni limitrofi. Gli agenti hanno recuperato la refurtiva e sequestrato arnesi da scasso, torce, guanti e passamontagna.

Altri episodi: furti, ricettazione e aggressioni

Nel corso dell’anno, la Polizia è intervenuta più volte nell’area: il 2 gennaio è stata recuperata un’auto rubata a Noventa Padovana, mentre il 6 gennaio è stato localizzato uno zaino rubato tramite geolocalizzazione all’interno del campo di via Longhin. In quest’ultimo caso, la vittima ha riferito di essere stata contattata da una donna residente nel campo che ha chiesto una “ricompensa” per la restituzione dello zaino, dal quale erano già stati sottratti 300 euro in contanti.

Il 10 febbraio, una volante è intervenuta dopo la fuga di un’auto segnalata per furti su auto in sosta, mentre il 22 febbraio la Polizia è stata chiamata per una rissa nei pressi di un locale pubblico vicino al campo. Due residenti, in evidente stato di alterazione, hanno aggredito alcuni avventori con bottiglie rotte, causando ferite a due persone, una delle quali ha riportato 20 giorni di prognosi.

Furti su auto e refurtiva recuperata

Il 2 marzo, alcuni ragazzini sono stati visti commettere un furto su un’auto in sosta e fuggire verso il campo nomadi. Il 12 maggio, un altro furto su autovettura è stato segnalato nei pressi della baraccopoli, con la refurtiva localizzata tramite AirPods all’interno del campo. Il 23 maggio, la Polizia è intervenuta per un incendio di un veicolo adibito alla raccolta metalli, domato dai Vigili del Fuoco.

Il 17 giugno, la Squadra Mobile ha recuperato due zaini contenenti PC e documenti rubati la sera precedente nei pressi di un ristorante di via Bronzetti a Padova. Tutta la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Rapine e inseguimenti: i casi più gravi

Il 18 luglio, la Polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo residente nel campo, coinvolto in una rapina a Arezzo nel settembre 2025. In quell’occasione, insieme a due complici, aveva seguito un gioielliere fino a casa e lo aveva rapinato di una borsa contenente gioielli e denaro per svariate migliaia di euro.

Il 21 luglio, un’auto segnalata per furti su auto commessi nei giorni precedenti è stata intercettata dalla Polizia Stradale in località Meolo (VE). Ne è nato un inseguimento pericoloso che si è concluso con un incidente: il veicolo di servizio è uscito di strada per evitare una collisione, causando lesioni agli agenti con prognosi di 10 e 3 giorni. L’auto in fuga, intestata a una donna residente nel campo, è stata poi abbandonata e sottoposta a perquisizione durante l’operazione “Alto Impatto”.

Conclusioni: un’azione necessaria per la sicurezza

L’operazione straordinaria di controllo al campo nomadi di Lungargine San Lazzaro si è resa indispensabile per contrastare l’ondata di reati predatori, violenza e ricettazione che negli ultimi mesi hanno interessato Padova e le province limitrofe. L’impegno delle forze dell’ordine, con il coordinamento della Questura e il supporto di numerosi reparti specializzati, ha permesso di identificare decine di persone, sequestrare veicoli e refurtiva, e denunciare soggetti responsabili di vari reati. Le attività di prevenzione e controllo proseguiranno anche nei prossimi mesi per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

IPA