Campobasso, 27enne ubriaco blocca le auto e aggredisce i poliziotti: arrestato

Arresto per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale della Polizia avvenuto la sera del 18 agosto a Campobasso. Un cittadino somalo di 27 anni è stato fermato dopo aver dato in escandescenze in strada, bloccando la circolazione e aggredendo gli agenti intervenuti.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata del 18 agosto, quando la sala operativa della Questura di Campobasso ha ricevuto molteplici segnalazioni riguardanti una lite tra due uomini, presumibilmente stranieri, in una delle vie cittadine.

L’intervento della Polizia

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti rapidamente sul posto, dove hanno individuato i soggetti segnalati. I due uomini, in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol, stavano ostacolando la circolazione stradale, camminando e gesticolando tra i veicoli in movimento. In particolare, uno dei due ha iniziato a inveire contro un automobilista, tentando di colpire la sua auto con dei calci.

La reazione violenta e l’arresto

Il cittadino somalo di 27 anni si è mostrato da subito poco collaborativo con gli agenti. Ha assunto un atteggiamento aggressivo, oltraggioso e minaccioso nei confronti delle forze dell’ordine, opponendo resistenza fisica durante il controllo. La situazione è rapidamente degenerata in una vera e propria aggressione ai danni di uno dei poliziotti, che ha riportato alcune lesioni personali.

Le conseguenze per l’aggressore

In considerazione della gravità dei fatti e del comportamento tenuto sia nei confronti dei cittadini presenti che degli operatori della Volante, il soggetto è stato arrestato. Dopo la convalida dell’arresto da parte dell’Autorità Giudiziaria, nei confronti dell’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Campobasso ha ribadito il proprio impegno nel garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, intervenendo con professionalità anche nelle situazioni più delicate e rischiose.

IPA