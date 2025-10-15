Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per rapina aggravata, lesioni personali e furto aggravato a Campobasso. Un uomo di 35 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale su richiesta della Procura, per una serie di reati commessi nel capoluogo molisano tra la fine di agosto e ottobre 2025.

Le indagini e la misura cautelare

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il provvedimento restrittivo è stato eseguito nel pomeriggio del 14 ottobre 2025 dal personale della Squadra Mobile della Questura di Campobasso. L’ordinanza, disposta dal G.I.P. presso il Tribunale cittadino, è arrivata a seguito di una richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica locale, dopo una rapida attività investigativa che ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico del sospettato.

I reati contestati: rapina, lesioni e furto aggravato

L’uomo, residente nel capoluogo, è accusato di rapina aggravata e lesioni personali nei confronti di un’anziana signora, oltre che di furto aggravato ai danni di un esercizio commerciale. Gli episodi contestati sono avvenuti in momenti distinti, ma sempre a Campobasso, e hanno destato particolare allarme nella comunità locale.

L’aggressione all’anziana e l’eco in città

L’episodio che ha maggiormente attirato l’attenzione pubblica si è verificato il 30 agosto 2025, in pieno centro urbano. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe aggredito un’anziana signora nell’androne del suo palazzo, con l’obiettivo di sottrarle una collana in oro. La violenza dell’azione e la vulnerabilità della vittima hanno suscitato forte indignazione e preoccupazione tra i cittadini, alimentando il dibattito sulla sicurezza nel centro di Campobasso.

Il furto con destrezza nel negozio

Le indagini hanno inoltre permesso di collegare l’uomo a un altro episodio criminoso avvenuto il giorno precedente, il 29 agosto 2025. In questa circostanza, il sospettato si sarebbe introdotto in un esercizio commerciale locale, riuscendo a sottrarre con destrezza del denaro dal registratore di cassa. Anche questo furto aggravato ha contribuito a delineare il profilo di un soggetto dedito a reati predatori, capace di colpire sia cittadini che attività economiche.

IPA