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Un uomo denunciato per detenzione ai fini di spaccio nel centro di Campobasso lo scorso 30 giugno. L’intervento è stato eseguito nell’ambito di controlli mirati nelle aree cittadine segnalate come possibili punti di spaccio, con l’obiettivo di contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti.

Controlli intensificati nel centro cittadino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha rafforzato la propria presenza nel centro di Campobasso, rispondendo a recenti segnalazioni che indicavano alcune zone come luoghi di possibile spaccio. Gli agenti della Squadra Volante hanno quindi incrementato i pattugliamenti e le verifiche, concentrando l’attenzione sulle aree più sensibili.

Il fermo e il controllo del sospettato

Nel pomeriggio del 30 giugno, durante uno di questi servizi, gli operatori hanno notato un uomo di nazionalità straniera che si aggirava con atteggiamento sospetto in una piazza del centro. Insospettiti dal comportamento, i poliziotti hanno deciso di procedere a un controllo sommario nei suoi confronti.

Il rinvenimento della droga

Nel corso della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti già suddivise in involucri, pronte per essere cedute. L’analisi della Polizia Scientifica ha confermato che si trattava di cocaina e cannabis, sostanze spesso oggetto di spaccio nelle aree urbane.

Denuncia e precedenti dell’indagato

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura locale. Qui è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini della cessione di sostanza stupefacente, come previsto dall’articolo 73 del D.P.R. n. 309/1990.

IPA