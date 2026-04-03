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È di una denuncia e 19.850 euro recuperati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Campobasso, dove una donna residente in provincia di Napoli è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. L’intervento è stato reso necessario dopo la segnalazione di un cittadino che aveva scoperto un bonifico non autorizzato dal proprio conto corrente.

L’indagine e il blocco del conto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Campobasso ha avviato un’indagine dopo la denuncia di un residente che aveva ricevuto un SMS dal proprio istituto di credito. Il messaggio lo informava dell’esecuzione di un bonifico di 19.850 euro verso un IBAN italiano sconosciuto, intestato a una donna.

Gli investigatori hanno agito tempestivamente, riuscendo a disporre il blocco cautelativo del conto corrente destinatario della somma trasferita in modo illecito. Questo intervento ha impedito che la donna, già nota alle forze dell’ordine, potesse appropriarsi del denaro sottratto attraverso frode informatica e accesso abusivo a sistema informatico.

L’identificazione della responsabile

Le successive indagini hanno permesso di identificare la presunta responsabile, residente nella provincia di Napoli. La donna è stata quindi deferita all’Autorità Giudiziaria ai sensi del codice penale, con l’accusa di accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Il conto corrente coinvolto è stato sottoposto a sequestro su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Restituzione della somma sottratta

Dopo il sequestro, il conto corrente è stato dissequestrato per consentire la restituzione dell’intera somma di 19.850 euro alla vittima del raggiro. L’azione coordinata tra Polizia e Autorità Giudiziaria ha così permesso di tutelare il cittadino e recuperare il denaro sottratto.

Appello alla prudenza e consigli utili

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per invitare i cittadini a prestare la massima attenzione a messaggi, e-mail o link sospetti che richiedano codici personali o dati sensibili. Le forze dell’ordine ricordano che istituti di credito e Poste Italiane non richiedono mai tali informazioni tramite questi canali.

Come segnalare casi sospetti

Per chiunque abbia dubbi o necessiti di segnalare episodi simili, è possibile rivolgersi alla Polizia di Stato anche tramite il sito ufficiale della Polizia Postale: www.commissariatodips.it. L’invito è quello di non sottovalutare mai tentativi di frode e di rivolgersi tempestivamente alle autorità competenti.

Il ruolo della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica

L’operazione condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Campobasso conferma l’importanza di un monitoraggio costante e di una risposta rapida ai crimini informatici, sempre più diffusi e insidiosi. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine si rivela fondamentale per contrastare efficacemente fenomeni di frode informatica e tutelare la sicurezza dei dati personali e finanziari.

IPA