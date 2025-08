Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con strappo e lesioni sono le accuse mosse a quattro soggetti provenienti dalla Campania, fermati dalla Polizia durante il concerto di un noto cantante partenopeo a Campobasso lo scorso 2 agosto. Gli indagati sono stati bloccati dopo aver sottratto con violenza alcune catenine d’oro a giovani spettatori, causando loro escoriazioni. L’operazione è stata condotta nell’Area Eventi Selvapiana, dove si è registrato un grande afflusso di pubblico.

Il blitz della Polizia durante il concerto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la serata di sabato 2 agosto si è trasformata in un teatro di reati predatori quando, tra la folla accorsa per assistere all’esibizione di un celebre artista partenopeo, quattro persone hanno approfittato della confusione per mettere a segno una serie di furti con strappo. I malviventi, ben mimetizzati tra i fan, hanno preso di mira alcuni ragazzi, strappando loro dal collo preziose catenine d’oro. Le vittime, oltre al danno materiale, hanno riportato anche escoriazioni a causa della violenza impiegata per sottrarre i gioielli.

Le indagini lampo della Squadra Mobile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile, già presenti sul posto per garantire l’ordine pubblico e prevenire reati durante l’evento, sono intervenuti tempestivamente. Hanno raccolto le testimonianze delle vittime, riuscendo in breve tempo a individuare e fermare i presunti responsabili: tre maggiorenni e un minorenne, tutti originari della Campania.

Il fermo e la perquisizione

Condotti negli uffici della Questura di via Tiberio, i quattro campani sono stati sottoposti agli accertamenti di rito. È emerso che erano arrivati a Campobasso a bordo di un’auto presa a noleggio appositamente per la trasferta. Durante la perquisizione personale e del veicolo, gli agenti hanno rinvenuto una delle catenine sottratte poco prima, che è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario.

Denuncia e misure di prevenzione

Al termine delle procedure, i quattro soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria competente per furto con strappo e lesioni. Il pronto intervento della Polizia ha impedito che il gruppo potesse portare a termine altri reati, evitando così ulteriori rischi per la sicurezza dei presenti e possibili situazioni di panico tra la folla.

Il ruolo della Questura e le prossime azioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Campobasso adotterà ora le misure di prevenzione necessarie per impedire che i responsabili possano tornare a delinquere nel territorio. L’episodio ha messo in luce l’importanza della presenza delle forze dell’ordine durante grandi eventi pubblici, sia per la prevenzione che per il rapido contrasto ai reati predatori.

IPA